Toilette in meiner Nähe finden – so klappt’s

Ihr seid unterwegs und müsst eine öffentliche Toilette finden? Unsere Ratschläge helfen dabei, die nächste frei zugängliche Toilette in eurer Umgebung ausfindig zu machen. Die gesetzlichen Regelungen zu Verfügbarkeit öffentlicher Klos sind übrigens in Deutschland sehr uneinheitlich.

Wer akut nach einer kostenlosen Toilette in seiner Umgebung sucht, sollte nach öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen in der Nähe gucken. Kneipen, Restaurants, Kinos, städtische Gebäude wie Rathäuser oder Bürgerämter und auch manche Boutiquen geben euch die Möglichkeit, dort auf die „Örtlichkeiten“ zu gehen. Das ist allerdings keine Pflicht und muss in vielen Fällen auch nicht kostenlos sein.

Öffentliche Toilette in der Nähe online finden

Die Google-Suche nach „Toilette in meiner Nähe“ listet oben meist ein paar Karten-Einträge auf, die aber häufig unvollständig sind. Etwas brauchbarer werden die Angaben, wenn ihr in der Suchanfrage gleich einen konkreten Standort nennt, wie etwa „Öffentliche Toilette Turmstraße Berlin Moabit“.

Doch als deutlich hilfreicher erweisen hier spezielle interaktive Karten, wie ihr sie etwa auf der Web-Seite „toilette-in-der-naehe.de“ findet.

Hier findet ihr fast alle Toiletten in der Nähe (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dort könnt ihr entweder eine aktuelle Adresse eingeben, in deren Umfeld gesucht werden soll, oder ihr nutzt am Handy einfach die automatische Standort-Ermittlung. Filterfunktionen ermöglichen es außerdem, Toiletten mit speziellen Voraussetzungen, wie etwa Barrierefreiheit oder einem Wickeltisch anzuzeigen. Auf Wunsch bekommt ihr sofort die Route zur angezeigten Toilette angezeigt.

Für alle Fälle vorbereitet: Toiletten-Finder-Apps

Wenn ihr regelmäßig unterwegs seid und vorbereitet sein wollt oder aus medizinischen Gründen immer den schnellsten Weg zur nächsten Toilette finden müsst, wären Apps eigentlich das Mittel der Wahl. Angesichts der verfügbaren Apps, mit denen ihr Toiletten in eurer unmittelbaren Nähe finden sollt, ist es ehrlich gesagt besser, wenn ihr euch einen Link zu Seiten wie toilette-in-der-naehe.de in eure Browser-Favoriten legt.

Die getesteten Apps sind meist datenmäßig schlechter sortiert als die Web-Seiten und ihr müsst für sie in der Regel sogar noch bezahlen, wenn ihr alle Daten und Funktionen nutzen möchtet.

Toiletten Scout Pro

Wie der Name schon andeutet, ist der „Toiletten Scout Pro“ kostenpflichtig. 99 Cent zahlt ihr für die iPad-Version, 1,19 Euro für die Android-Ausgabe. Leider gibt es davon keine Test-Version mit in-App-Käufen, ihr kauft also die Katze im Sack.

Im Test erwies sich die App allerdings sogar in einer Kleinstadt als nützlich und zeigte erstaunlich viele öffentliche Toiletten an, die durch unterschiedliche Icons verdeutlichen, um welchen „Toilettentyp“ es sich handelt (öffentlich, behindertengerecht, etc.). Was allerdings fehlt, ist eine Angabe dazu, ob die Toilette kostenpflichtig ist. Neben Öffnungszeiten findet ihr auch eine Navigation zum Ziel. Toiletten lassen sich hinzufügen oder als fehlerhaft melden.

Bathroom Scout Pro Christof Lange

Toiletten Scout Christof Lange

Toilet Finder

Die App „Toilet Finder“ gibt es kostenlos für Android und iPhones. Sie finanziert sich durch Werbung in Form kleiner Banner. Sie ist übersichtlich und gibt euch zu jeder angezeigten Toilette zusätzliche Infos, wie etwa Kosten oder Barrierefreiheit. Ein Routing zum ausgewählten Örtchen ist auch möglich. Was in Großstädten gut funktioniert, erweist sich in kleinen Orten allerdings als Flop: Von den angegebenen 150.000 Toiletten sind dort nur wenige zu finden.

Toilet Finder BeTomorrow

Toilet Finder BETOMORROW

