Riesiger Akku und unbändige Leistung: Neue China-Handys lassen die Muskeln spielen

Wer an China-Handys denkt, hat meist Xiaomi oder Huawei im Kopf. Tatsächlich gibt es noch viele andere Hersteller, die unter dem Radar fliegen. Dazu gehört beispielsweise Redmagic. In China wurden mit dem Redmagic 10 Pro und 10 Pro+ gleich zwei Smartphones vorgestellt, die bald auch nach Deutschland kommen sollen.

Redmagic 10 Pro(+) mit kompromissloser Ausstattung

Wenn Samsung, Xiaomi oder Huawei Smartphones auf den Markt bringen, wird hier und da immer an bestimmten Ausstattungsmerkmalen gespart. Beim Redmagic 10 Pro und 10 Pro+ ist das zumindest von technischer Seite nicht der Fall.

Die Ausstattung kann sich wirklich sehen lassen:

Snapdragon 8 Elite mit aktivem Kühler

6,85-Zoll-OLED-Display mit 144 Hz und 2.000 Nits

Bis zu 24 GB RAM und 1 TB internem Speicher

50-MP-Dual-Kameras

Unsichtbare 16-MP-Selfie-Kamera

Android 15

10 Pro: 6.500-mAh-Akku mit 80-Watt-Schnellladefunktion

10 Pro+: 7.050-mAh-Akku mit 120-Watt-Schnellladefunktion

Das alles ist verpackt in einem recht auffälligen Gehäuse, das in die Kategorie Gaming-Smartphone fallen dürfte. In China werden insgesamt vier verschiedene Farben angeboten. Der einzige technische Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt beim Akku.

Im Video könnt ihr euch das Smartphone noch einmal genauer anschauen:

Redmagic 10 Pro vorgestellt

In China starten das Redmagic 10 Pro und 10 Pro+ sofort zum Preis von ab 4.999 RMB. Das entspricht umgerechnet 655 Euro. Das ist zwar nicht wenig, im Hinblick auf die Ausstattung aber ein Schnäppchen.

Redmagic 10 Pro(+) kommt nach Deutschland

Interessant werden diese Smartphones für euch erst im Dezember. Redmagic hat die beiden Modelle aktuell für China angekündigt. Auf der EU-Seite ist aber schon eine Präsentation am 3. Dezember 2024 für Europa vorgesehen. In der Pressemitteilung wird auch direkt verraten, dass der Verkauf hierzulande am 18. Dezember 2024 startet. Vielleicht könnt ihr euch so ein High-End-Handy unter den Weihnachtsbaum legen – vorausgesetzt der Preis fällt nicht zu hoch aus.