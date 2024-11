Huawei lässt die Muskeln spielen: China-Hersteller macht mit neuem Handy keine Kompromisse

Huawei ist vor etwas über einem Jahr mit dem Mate 60 der Durchbruch gelungen. Plötzlich gab es keine technischen Nachteile mehr. Mit der Mate-70-Serie geht das chinesische Unternehmen einen Schritt weiter. Das Design wird sich deutlich verändern und der Fokus wird noch mehr auf die Kameraeinheit gelegt.

Huawei Mate 70 Pro zeigt sich

Für Huawei läuft es in letzter Zeit wirklich gut. Das chinesische Unternehmen konnte alle technischen Einschränkungen mit Eigenentwicklungen beseitigen. Neue Handys haben wieder ein 5G-Modem an Bord und werden von einem Kirin-Chip angetrieben. Bei der neuen Generation hat Huawei weitere Fortschritte gemacht. Besonders im Bereich der Kamera sollen neue Maßstäbe gesetzt werden. Das zeigt sich auch im Design, wie ihr oben sehen könnt (Quelle: Huaweicentral).

Anzeige

Während beim Mate 60 Pro noch die einzelnen Sensoren einen Kamera-Ring um das Logo gebildet haben, setzt Huawei den Fokus beim Mate 70 Pro voll auf die vier Sensoren. Diese werden nun von einem schicken Ring umfasst und so noch mehr in den Fokus gerückt. Ob sich daran Zubehör anschließen lässt, hat Huawei mit dem ersten Pressebild nicht verraten.

Es ist aber schon bekannt, dass Huawei die Bildqualität im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessern möchte. Ob diese an das Pura 70 Ultra heranreicht, das bei DxOMark aktuell auf dem ersten Platz zu finden ist, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Huawei Mate 70 Pro wird bald vorgestellt

Zu lange müsst ihr auf die Vorstellung der neuen Mate-70-Serie nicht mehr warten. Es wird wohl wieder mehrere Modelle geben. Das Mate 70 wird den günstigen Einstieg ermöglichen. Es soll aber auch wieder ein Mate 70 Pro+ mit der besten Ausstattung geben. Am 26. November 2026 werden die neuen Smartphones enthüllt und spätestens dann erfahren wir, was die Smartphones wirklich zu bieten haben. Die Erwartungen an Huawei sind immens.

Zuletzt hat Huawei mit dem Mate XT ein einzigartiges Smartphone vorgestellt, das sich an zwei Stellen falten lässt:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.