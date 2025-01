Extrem dünn: So ein Falt-Handy gab es noch nie

Oppo hat das neue Find N5 angeteasert, das mit einem extrem schlanken Design überzeugen soll. Das faltbare Smartphone ist fast so dünn wie ein USB-C-Anschluss. Auch in anderen Bereichen will Oppo neue Maßstäbe setzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Oppo Find N5: Extrem dünnes Falt-Handy

Dünner geht es kaum: Das neue Oppo Find N5 ist im aufgeklappten Zustand kaum dicker als ein USB-C-Anschluss – zumindest wenn man den offiziellen Fotos des Handys glauben darf, die ein Manager des Unternehmens jetzt im chinesischen Netzwerk Weibo veröffentlicht hat. Ihm zufolge sei eine weitere Verschlankung des Find N5 aufgrund des Ladeanschlusses nicht möglich gewesen.

Anzeige

Wie dünn das Handy konkret ist, hat Oppo aber noch nicht verraten. Eine Millimeterangabe fehlt noch. Augenscheinlich könnte das Handy aber tatsächlich etwas dünner sein als der bisherige Rekordhalter im Foldable-Bereich, das Honor Magic V3 mit seinen 4,35 mm. Zum weiteren Vergleich: Das Xiaomi Mix Fold 3 kommt auf 5,26 mm, das Samsung Galaxy Z Fold 6 auf 6,9 mm. Ein iPhone 16 Pro Max ist 8,25 mm dick.

Das extrem dünne Design geht laut Oppo nicht auf Kosten der Robustheit – ganz im Gegenteil. Der Hersteller verspricht eine Wasserdichtigkeit nach IPX9. Selbst Hochdruckwasserstrahlen sollen dem Handy nichts anhaben können. Auf einen zertifizierten Staubschutz müssen Käufer allerdings verzichten (Quelle: The Verge).

Anzeige

So sieht das Oppo Find N5 neben dem iPhone 16 Pro Max aus:

Das Oppo Find N5 (links) neben dem iPhone 16 Pro Max. (© Oppo bei Weibo)

Erscheint Oppo Find N5 als OnePlus Open 2?

Das Oppo Find N5 soll zunächst in China erscheinen, voraussichtlich im Februar 2025. In Europa könnte es einige Monate später unter der Marke OnePlus debütieren, möglicherweise als OnePlus Open 2. Das Oppo Find N3 erschien in westlichen Ländern als OnePlus Open.

Anzeige

Ob es auch preislich konkurrenzfähig sein wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch klar: Oppo positioniert sich mit diesem Modell erneut als ernstzunehmender Herausforderer im Bereich der High-End-Foldables.

Mehr zum OnePlus Open seht ihr im Video:

OnePlus ist endlich zurück! Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.