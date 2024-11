Huawei lässt Samsung und Xiaomi mit besonderen Smartphones keine Luft zum Atmen

Der US-Bann gilt für Huawei zwar immer noch, doch der scheint das chinesische Unternehmen überhaupt nicht einzuschränken. Besonders auf dem Heimatmarkt kann sich Huawei über ein riesiges Interesse freuen. Im hochpreisigen Segment der Falt-Smartphones ist die Übermacht noch deutlicher.

Huawei dominiert chinesischen Falt-Smartphone-Markt

Besonders in China besitzen Huawei-Smartphones keine Einschränkungen mehr. Sie sind mit 5G-Modems und Kirin-Chips ausgestattet. Zukünftig wird sogar auf Android als Grundlage verzichtet. HarmonyOS Next steht auf eigenen Beinen und die App-Entwickler machen mit. Und das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen der Falt-Handys. Huawei dominiert den Markt.

Von den insgesamt 3,54 Millionen verkauften Falt-Smartphones in China im 3. Quartal 2024 hat Huawei allein 1,12 Millionen abgesetzt und ist damit weit vor Honor, Vivo, Xiaomi und Samsung. Der südkoreanische Konkurrent, der Falt-Smartphones zuerst auf den Markt gebracht hat, ist sogar nur auf dem fünften Platz (Quelle: MyDrivers). In China kommen die Geräte von Samsung überhaupt nicht gut an.

Noch deutlicher wird der Vorsprung von Huawei im hohen Preissegment. Bei Falt-Smartphones, die über 10.000 Yuan kosten, umgerechnet etwa 1.300 Euro, erreicht das Unternehmen einen Marktanteil von 85 Prozent. So gut wie jedes teure Falt-Smartphone, das verkauft wird, stammt von Huawei. Kein Wunder, dass selbst chinesische Hersteller darüber nachdenken, den Markt zu verlassen.

Huawei hat es schwer in Europa

Samsung, Xiaomi und Co. können sich wohl glücklich schätzen, dass Huawei hierzulande keine Rolle spielt. Würden die gleichen Smartphones in Deutschland mit Google Play Store und ohne Einschränkungen bei der Hardware verkauft werden, würde der Markt vermutlich ganz anders aussehen. Besonders nach der Vorstellung des Huawei Mate XT.

Im Video könnt ihr euch das einzigartige Smartphone von Huawei anschauen:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

