iPhone abgestürzt: Huawei und Xiaomi zeigen Apple, wo der Hammer hängt

Der größte Smartphone-Markt der Welt in China verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung im ersten Quartal 2025. Mit einem Plus von 9 Prozent wurden 68,7 Millionen Geräte ausgeliefert – der fünfte Wachstumszyklus in Folge. Besonders Huawei profitiert von der Entwicklung und setzt sich mit einem Marktanteil von 20 Prozent an die Spitze, während Apple weiter abrutscht.

Huawei und Xiaomi legen zu

Die aktuelle Analyse offenbart mehrere Gründe für das robuste Wachstum auf dem chinesischen Markt. Die Lagerbestände haben sich normalisiert, es wurden erfolgreiche Vertriebsstrategien entwickelt und das wirtschaftliche Umfeld hat sich in China entspannt. Zusätzlich sorgen staatliche Subventionen für Elektronikprodukte für einen spürbaren Nachfrageschub, der lange aufgeschobene Smartphone-Käufe aktiviert. Davon profitieren besonders Huawei und Xiaomi.

Huawei ist zurück an der Smartphone-Spitze in China. (© TechInsights)

Huawei dominiert den Markt mit einem Anteil von 20 Prozent. Der Absatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr im 1. Quartal um 30 Prozent gesteigert. Dicht dahinter folgt Xiaomi mit 19 Prozent. Da ging es im Vergleich zum letzten Jahr im 1. Quartal sogar um 40 Prozent hoch. Beide Unternehmen profitieren besonders von den staatlichen Fördermaßnahmen. Oppo (inklusive OnePlus) und Vivo belegen mit 16 bzw. 15 Prozent die Plätze drei und vier. Hier gab es kaum Bewegungen (Quelle: MyDrivers).

Apple und Honor verlieren

Die größte Überraschung bilden Honor und Apple. Beide Hersteller bleiben mit jeweils 13 Prozent Marktanteil hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurück und verzeichnen negative Wachstumsraten. Besonders für Apple bedeutet der fünfte Platz einen ungewohnten Rückschlag im wichtigen chinesischen Markt. Es ging um 0,6 Prozent nach unten. Honor, die lange für Huawei die Stellung gehalten haben, verlieren sogar über 15 Prozent.

Huawei und Xiaomi haben alles richtig gemacht und das Optimum herausgeholt. Besonders beachtlich ist der Erfolg von Huawei, die seit 2019 unter einem US-Bann stehen und keinen Zugriff auf US-Technologien haben. Das sorgte aber auch dafür, dass die Unabhängigkeit vorangetrieben wurde. Jetzt soll sogar ein einzigartiges Projekt geplant sein.