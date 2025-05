Huawei, Samsung und Apple müssen sich warm anziehen – jetzt will auch Amazon mitmischen

Faltbare Notebooks sind kein ganz neues Konzept, bislang dominieren solche Innovationen jedoch vor allem den Smartphone-Bereich. Unternehmen wie Huawei, Asus und Lenovo haben bereits erste Geräte vorgestellt – nun scheint auch Amazon in das Rennen einzusteigen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon als neuer Player im Foldable-Segment?

Amazon ist längst mehr als nur ein Online-Händler: Mit Produkten wie Alexa, dem Kindle und Fire TV hat das Unternehmen seine Kompetenz im Hardwarebereich unter Beweis gestellt. Während Huawei in China kürzlich das MateBook Fold vorgestellt hat und auch Asus, Lenovo sowie Samsung weiterhin an eigenen Foldable-Geräten arbeiten, soll nun auch Amazon hinter den Kulissen an einem faltbaren Modell tüfteln.

Anzeige

Ein Marktstart könnte sogar noch vor dem erwarteten MacBook Fold von Apple erfolgen, das derzeit für 2027 gehandelt wird. Laut dem renommierten Analysten Ming-Chi Kuo plant Amazon ein faltbares Notebook oder Tablet, das bereits Ende 2026 oder Anfang 2027 in die Massenproduktion gehen könnte.

Offizielle Informationen von Amazon gibt es bisher nicht – entsprechend dünn sind die technischen Details. Weder zur Displaygröße noch zum Betriebssystem ist etwas bekannt. Unklar ist auch, ob Amazon auf Fire OS oder doch auf Windows setzen wird. Fest steht lediglich: Amazon könnte mit einem attraktiven Preis einen Kontrapunkt zum bisherigen Premium-Fokus der Foldable-Notebooks setzen. Laut Marktforscher Ross Young laufen bereits Gespräche mit Zulieferern, um wichtige Komponenten zu sichern (Quelle: Ross Young@X).

Anzeige

Foldables bald alltagstauglich?

Noch wirken faltbare Notebooks für viele wie ein futuristisches Experiment. Die Technologie ist zwar beeindruckend, leidet aber noch unter einigen Kinderkrankheiten: Faltmechanismen und flexible Displays sind anfällig für Schäden und Verschleiß. Viele Apps sind nicht ideal an die wechselnden Bildschirmformate angepasst, was die Bedienung erschwert. Auch sichtbare Knicke im Display stören sowohl optisch als auch funktional.

Doch der Markt ist in Bewegung – und mit Amazons Einstieg könnte der Foldable-Trend neuen Schwung bekommen. Ob als praktisches Arbeitsgerät oder als spannendes Tech-Statement: Ein faltbares Notebook von Amazon hat das Potenzial, mehr zu sein als nur ein kurzer Ausflug in ein neues Segment.