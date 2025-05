Windows 11: Microsoft liefert hilfreiches Feature – versteckt es aber viel zu gut

Was nützt die beste Hilfe, wenn die Leute, die sie brauchen, sie im System-Labyrinth erst nach einer halben Ewigkeit finden?

Windows 11 liefert neues FAQ-Feature

Eine neue FAQ-Sektion in den Systeminfos soll Nutzern von Windows 11 ab dem 24H2-Update auf verständliche Weise erklären, ob ihr PC die nötige Power für moderne Spiele mitbringt, ob die aktuelle Windows-Version installiert ist und wie viel RAM sie eigentlich brauchen.

FAQ steht für „Frequently Asked Questions“, also „häufig gestellte Fragen“. Bislang steht das Feature nur Mitgliedern des Windows-Insider-Programms zur Verfügung – es dürfte jedoch in ein paar Wochen oder Monaten auch für Windows-Normalos als Teil eines Updates ausgerollt werden.

So sieht die neue FAQ-Box in den Systemeinstellungen aus. (© WindowsLatest)

Wie ihr im Screenshot sehen könnt, richtet sich das FAQ-Feature vorrangig an Nutzer, die eher wenig Ahnung von Windows-PCs haben. Gut zu wissen: Die ausklappbaren Fragen passen sich an das jeweilige PC-System an. Wenn ihr also einen Rechner mit nur 4 GB RAM habt, werden sich die angezeigten Fragen und die erstellten Antworten ändern. Ob ihr eine dedizierte Grafikkarte in eurem Rechner verbaut habt und wie viel VRAM sie hat, wirkt sich auch auf die Antworten aus. Ein bisschen erinnert die Funktion an den Leistungsindex, den Windows-Veteranen noch kennen dürften.

Hier findet ihr die neue Windows-11-Funktion

Um in die FAQ-Sektion zu gelangen, müsst ihr den Systeminfo-Dialog aufrufen. In den Windows-Einstellungen unter System → Info (Alternativ: Rechtsklick auf Dieser PC → Eigenschaften oder Win + Pause drücken) findet ihr künftig die beschriebene FAQ-Sektion. Die Antworten bleiben bewusst allgemein, bieten aber eine grobe Orientierung. So erklärt das System beispielsweise, dass eine dedizierte Grafikkarte in vielen Fällen bessere Grafik und flüssigeres Gameplay ermöglicht. Beim RAM erfahren Nutzer, dass 4 bis 8 GB zwar für Office-Anwendungen reichen, bei anderen Anwendungsfällen aber mitunter mehr Arbeitsspeicher benötigt wird.

Microsofts FAQ-Funktion ist nett, aber zu gut versteckt Ausgerechnet Nutzer, die technische Hilfe am dringendsten brauchen, werden sich kaum durch die verschachtelten Systemeinstellungen von Windows 11 klicken. Ein prominent platzierter Button im Startmenü wäre hier deutlich sinnvoller gewesen. So bleibt ein durchaus nützliches Feature bislang ein gut gemeinter Schuss in den digitalen Ofen. Robert Kohlick

