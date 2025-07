Windows 11: Microsoft zieht kurz vor knapp doch noch die Notbremse

Microsoft hört also doch auf seine Nutzer – sehr gut!

Eigentlich wollte Microsoft die Optik des System-Trays in Windows 11 (die kleine Fläche mit Symbolen, Uhrzeit und Datum unten rechts in eurer Taskleiste) einer kleinen Änderung unterziehen: Die Datumsanzeige sollte verkleinert, die Benachrichtigungsglocke komplett entfernt werden. Diese Pläne hat Microsoft kurz vorm Rollout jedoch in den Wind geschossen – das Feedback der Nutzer fiel zu schlecht aus.

Windows 11: So sollte der neue System-Tray aussehen

Vor über einem Jahr kündigte Microsoft an, dass sie an einem neuen Design für den System-Tray arbeiten. Durch die Änderung sollte die Optik simplifiziert werden – das frische Design sollte zum neuen Standard werden:

Oben seht ihr das alte Design des System-Trays, unten die Variante, die Microsoft inzwischen verworfen hat. (© Screenshot GIGA / WindowsLatest)

Windows-Insider konnten das Feature in den ersten Monaten nach der Ankündigung bereits ab und an ausprobieren, hatten jedoch jederzeit die Möglichkeit, in den Einstellungen die alte Version des System-Trays zu reaktivieren.

Laut WindowsLatest war Microsoft auch schon kurz davor, das neue Design für reguläre Windows-Nutzer auszurollen. Dann entschied man sich plötzlich doch dagegen und verlor kein Wort mehr darüber – wieso?

Microsoft macht Rückzieher – aufgrund von Nutzer-Feedback

Kurzum: Das Nutzer-Feedback fiel schlichtweg zu schlecht aus, wie Brandon LeBlance, seines Zeichens Principal Program Manager des Windows-Insider-Teams, auf X verrät:

Anscheinend gab es ein paar Dutzend Nutzer, die dem neuen Design etwas abgewinnen konnten, der Großteil war aber alles andere als begeistert von dem neuen System-Tray.

Microsoft hört auf seine Nutzer – gut so! Dass Microsoft sich nicht über das Urteil seiner Nutzer stellt, ist genau der richtige Ansatz. Diese wissen schließlich am besten, was sie brauchen – und was unnötiger Schnickschnack ist. Die einzige Frage, die ich mir stelle: Wieso bietet Microsoft das simplere System-Tray-Design nicht einfach als optionales Feature an, das man bei Bedarf in den Einstellungen aktivieren kann? Auf diese Weise wären schließlich beide Seiten zufrieden. Na ja, die schlauen Leute aus Redmond werden sich bestimmt etwas dabei gedacht haben. Robert Kohlick

