Microsoft zerstört praktisches Feature in Windows 10: „Wir arbeiten an einer Lösung“

Wer das Emoji-Panel unter Windows 10 nutzt, guckt seit dem Juli-Sicherheits-Update für die Version 22H2 in die Röhre. Denn seit dem letzten Patch funktioniert die Suche der Emoji-Tastatur, die ihr über Windows-Taste + . aufrufen könnt, nicht mehr. Immerhin: Microsoft hat den Fehler bereits zugegeben und arbeitet offiziell an einer Lösung.

Emoji-Suche kaputt – das ist Microsofts Workaround

Emojis gehören für viele beim Texten mit Freunden und Familie mittlerweile zum Alltag. Und da sich Messenger-Apps wie WhatsApp inzwischen problemlos auch über den Desktop nutzen lassen, kann die Einschränkung der Emoji-Tastatur für Windows-10-Nutzer ein nerviges Problem darstellen.

Immerhin: Lediglich die Suchfunktion ist aktuell im Eimer. Ihr könnt also nicht das Panel öffnen und dann „Fußball“ eingeben, um das entsprechende Icon in euren Texten einzupflegen. Stattdessen kriegt ihr nur die Fehlermeldung: „We couldn't find this one“ zu sehen – ärgerlich (Quelle: Microsoft).

Aber ihr könnt das Panel weiterhin öffnen, euch durch die einzelnen Tabs klicken und die Emojis mit der Maus anklicken, um sie zu nutzen – das ist zumindest Microsofts offizieller Workaround für das Problem. Außerdem bieten viele Web-Apps oft eigene Emoji-Tastaturen an, die natürlich nicht von diesem Problem betroffen sind.

Emoji-Panel öffnen und den gewünschen Smiley andrücken – das funktioniert auch jetzt noch. (© Emoji-Tastatur bei Windows 10 / GIGA)

Microsoft arbeitet an einer Lösung

Im Eintrag zum Problem erklärt Microsoft, dass der Konzern bereits an einer Lösung arbeitet, die in einem zukünftigen Update ausgerollt werden soll.

Wann die betroffenen Nutzer mit diesem Patch rechnen können, lässt Microsoft jedoch offen. Unter Umständen ist es erst im nächsten Monat soweit, wenn Microsoft das nächste Sicherheits-Update für Windows 10 verteilt.