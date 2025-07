ChatGPT ist langsam: Kann man die KI-Antworten beschleunigen?

Der Chatbot ChatGPT kann auf alles reagieren und antworten, was ihr ihm schreibt. Bis komplette Antworten zu lesen sind, kann es aber manchmal einige Zeit dauern. ChatGPT zeigt seine Aussagen nicht sofort vollständig an, sondern „tippt“ sie in das Antwortfeld. Manchmal antwortet die KI auch nur sehr verzögert.

Der Effekt, nach dem es aussieht, als ob der Chatbot seine Antwort im Chat-Fenster live schreibt, hat zum einen technische Gründe und soll zum anderen für mehr Benutzerfreundlichkeit sorgen. Was kann man tun, wenn ChatGPT sehr langsam ist?

ChatGPT reagiert träge? Daran kann es liegen

Braucht der Chatbot sehr lange, bis die Antwort auf dem Bildschirm erscheint, kann das verschiedene Ursachen haben:

Manchmal gibt es Störungen beim Anbieter. So kann es sein, dass die Server bei OpenAI down sind oder der Andrang auf die KI-Services zu hoch ist. Im Webangebot des Anbieters lassen sich Störungen überprüfen: Zur Status-Übersicht. Versucht es also einfach später noch einmal.

Nutzer mit einem OpenAI-Abonnement werden priorisiert behandelt. Mit einem Gratis-Konto ist es also wahrscheinlicher, dass ChatGPT langsamer arbeitet.

Überprüft auch eure Internetverbindung . Möglicherweise liegt das Problem gar nicht beim Chatbot, sondern an eurem System.

. Möglicherweise liegt das Problem gar nicht beim Chatbot, sondern an eurem System. Auch ein langsames Gerät kann den Dienst ausbremsen. Falls möglich, versucht ChatGPT also mit einem stärkeren PC oder Smartphone zu verwenden.

Stellt sicher, dass keine Browser-Erweiterungen, Firewalls oder VPN-Dienste den Zugriff blockieren oder behindern.

Sehr lange und komplexe Anfragen können ebenfalls dazu führen, dass ChatGPT Probleme bekommt. Kürzt euren Prompt also etwas oder splittet eure Befehle in kleinere Häppchen auf.

Besonders wenn ihr euch Bilder erstellen lassen wollt, müsst ihr immer etwas Geduld mitbringen. Der Prozess ist recht aufwändig und die Künstliche Intelligenz braucht etwas Zeit, um das Bild aus euren Vorgaben zu generieren.

ChatGPT tippt langsam: Kann man den Schreibeffekt überspringen?

Generell zeigt ChatGPT eine Antwort nicht sofort an. Stattdessen schaut man dem Chatbot dabei zu, wie im Bildschirm getippt wird. Durch den Tippeffekt kann man die Antwort mitlesen und wird nicht durch einen dicken, langen Textblock erschlagen. Ist man ungeduldig oder schreibt einem ChatGPT zu langsam, stellt sich die Frage, ob man das Tippen deaktivieren und die vollständige Antwort sofort anzeigen lassen kann. Das geht aber nicht.

Es gibt keine Funktion, um das Tippen bei ChatGPT zu deaktivieren.

Die Anzeige von Antworten lässt sich auch nicht beschleunigen.

Mit dieser Option verhindern die Entwickler, dass zu viele Anfragen hintereinander geschrieben werden und die Rechenleistung dadurch zu sehr strapaziert wird. Schon jetzt gibt es immer wieder Login-Probleme, weil zu viele Nutzer gleichzeitig auf ChatGPT zugreifen wollen. Es gibt aber noch andere, wesentlichere Gründe dafür, dass man Antworten nicht auf einen Schlag erhält.

Darum ChatGPT antwortet so langsam

So ist auch die Funktionsweise der Künstlichen Intelligenz dafür verantwortlich, dass Wörter in den Antworten nur nach und nach ausgegeben werden. ChatGPT hat keine vorgefertigten Antworten in einer Datenbank, auf die das Tool einfach zugreifen kann. Stattdessen setzen sich Aussagen aus einem Fluss von Wörtern zusammen. Dabei wird das nächste Wort danach ausgewählt, das unmittelbar davorsteht. ChatGPT arbeitet also nicht in vollständigen Absätzen oder Sätzen. Die Künstliche Intelligenz weiß beim Verfassen der Antwort noch nicht, was am Ende stehen wird. Ihr könnt der KI beim Tippen dabei zusehen, wie die Aussage erst generiert wird. Ähnlich, wenn auch auf einem ganz anderen Niveau, funktioniert auch das Auto-Vervollständigungs-Feature bei eurer Smartphone-Tastatur.

Habt ihr das Gefühl, dass ChatGPT langsamer als sonst tippt, kann das an einer Störung liegen:

Kontrolliert, ob eure Internetverbindung richtig funktioniert.

Bei sehr komplexen Fragen kann es immer etwas länger dauern, bis eine Antwort generiert wird.

kann es immer etwas länger dauern, bis eine Antwort generiert wird. Möglicherweise sind auch einfach wieder zu viele Nutzer gleichzeitig bei ChatGPT unterwegs, wodurch längere Warte- und Reaktionszeiten entstehen.

ChatGPT: „Error in body stream“

Der Schreibprozess ist unter anderem für den Fehler „Error in body stream“ verantwortlich. Der Fehler taucht auf, wenn die Antwort zu lang ist und der Wortfluss, also „Stream“, mehr als 60 Sekunden lang eingetippt werden muss. In diesem Fall müsst ihr ChatGPT anweisen, sich kürzer zu fassen.

