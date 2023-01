Beim Versuch, den AI-Chatbot „ChatGPT“ anzusteuern erscheint manchmal die Meldung „ChatGPT is at capacity right now“. Man kann den Dienst in dem Fall nicht nutzen und sieht lediglich einen Beispieltext des Chatbots. Was kann man bei der Meldung tun?

ChatGPT ist derzeit sehr beliebt. Entsprechend versuchen viele Nutzer gleichzeitig auf den Dienst zuzugreifen. Erscheint die Meldung „ChatGPT is at capacity right now“ versuchen demnach zu viele Interessenten gleichzeitig die Seite zu besuchen und die Server sind entsprechend ausgelastet.

„ChatGPT is at capacity right now“: So lässt sich das Problem beheben

Unterhalb der Meldung habt ihr lediglich die Möglichkeit, die Option „Get notified when we’re back“ auszuwählen. Dahinter könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen und sollt eine Benachrichtigung erhalten, wenn ChatGPT wieder funktioniert. Das ist häufig aber gar nicht nötig. Oft ist ChatGPT nur kurzzeitig nicht verfügbar und die Fehlermeldung lässt sich umgehen.

Es reicht dann, einmal F5 auf der Tastatur zu drücken beziehungsweise das Browser-Fenster am Smartphone nach unten zu ziehen, damit die Seite neu geladen wird. In vielen Fällen habt ihr so wieder Zugriff auf den Dienst und könnt euch bei ChatGPT anmelden. Falls das nicht sofort funktioniert, könnt ihr euch die Zeit mit diesem Video-Beitrag vertreiben:

„ChatGPT is at capacity right now“: Lösungen bei Login-Problemen

Bleibt das Problem bestehen, müsst ihr abwarten. Dann sind alle Serverkapazitäten vollends ausgeschöpft. Neben der Meldung „ChatGPT is at capacity right now“ erscheinen manchmal auch die Fehler „Error Code 1020“ oder „Network Error“. Auch in diesen Fällen sind die Server des Dienstes überlastet.

Versucht ChatGPT zu einem späteren Zeitpunkt zu besuchen. Alternativ könnt ihr auch versuchen, den Chatbot mit einem anderen Gerät, also einem anderen Smartphone oder Computer zu öffnen. Überprüft auch, ob euer Gerät richtig mit dem Internet verbunden ist. In seltenen Fällen sind Verbindungsfehler nicht auf die Server von ChatGPT, sondern auf die eigene Internetverbindung zurückzuführen.

Aufgrund der großen Beliebtheit des Dienstes ist davon auszugehen, dass die Entwickler die Serverkapazitäten ausbauen werden, um Verbindungsfehler zu verhindern. Weiterhin ist eine kostenpflichtige Version des Chatbots in Arbeit. Der ChatGPT-Professional-Zugang soll unter anderem stabiler laufen. Für Pro-Nutzer soll die Anmeldung demnach einfacher sein und man sollte keine Fehlermeldungen beim Login-Versuch sehen.

