An ChatGPT gibt es derzeit kein Vorbeikommen. Microsoft hat angekündigt, den Chatbot in seine Suchmaschine Bing zu integrieren. Inzwischen wurde auch vorgestellt, wie das Ganze aussehen soll. Wie kann man ChatGPT in Bing nutzen?

Microsoft Facts

Wer die Suchmaschine Bing im Browser öffnet, sieht dort bereits jetzt ein stark vergrößertes Suchfeld. Dieses Feld bietet Platz für eine ganze, ausformulierte Suchfrage, anstelle eines einzelnen oder weniger Suchbegriffe. Schickt man seine Anfrage aber ab, landet man derzeit noch auf der normalen Ergebnisseite bei Bing.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Endlich Konkurrenz für Android und iOS: Sieht so Microsofts neues Smartphone-Betriebssystem aus?

Wann kann man Bing mit ChatGPT nutzen? Jetzt in Warteliste eintragen

ChatGPT ist bei Bing noch nicht offiziell verfügbar. Man findet auf der Startseite aber einen Link, über den man sich auf eine Warteliste setzen kann. Hier muss man sich mit einem Microsoft-Konto registrieren. Sobald es Neuigkeiten zu einem Start der Suche per Chatbot gibt, werdet ihr darüber vom Bing-Team per E-Mail informiert.

Bing wartet schon jetzt mit einem großen Textfeld auf eure Fragen (Bildquelle: GIGA)

Noch schneller soll man ChatGPT in Bing nutzen können, wenn man nach der Anmeldung für die Warteliste auf den Button „Schnellerer Zugriff auf das neue Bing“ drückt. Dann bekommt man neue Anweisungen, mit denen man vor allen anderen auf den Chatbot zugreifen können soll.

Dabei soll man zum einen Bing als Standardsuchmaschine für den aktuellen Browser einrichten und zudem die Bing-App auf seinem Smartphone installieren. An dieser Stelle sieht man, dass sich die KI-gestützte Texterstellung noch relativ am Anfang befindet. Der Text auf dieser Seite liest sich recht unprofessionell. So steht dort:

So sieht hoffentlich nicht die nahe Zukunft der Computer-basierten Texterstellung aus (Bildquelle: GIGA)

„Noch schneller auf das neue Bing zugreifen. Gehen Sie in die Zeile, wenn Sie Folgendes abschließen: Satz Microsoft-Standardwerte auf Ihrem PC. Scannen Sie den QR-Code, um den Microsoft Bing-App.. Melden Sie sich an, um es zu zählen“.

Bleibt zu hoffen, dass nur die automatisierte Textübersetzung bei Microsoft auf diesem Stand ist und ChatGPT besser formulierte Antworten liefern kann. Wann der offizielle Release von ChatGPT in Microsoft erfolgen soll, ist nicht bekannt.

So sieht Bing mit ChatGPT aus

Kurzzeitig war Bing mit ChatGPT bereits für einige Nutzer erreichbar. Der Designer Owen Yin hat einige Screenshots geteilt. Die Suchmaschine läuft dort unter dem Titel „The New Bing“ und es kommt ChatGPT-4 zum Einsatz. Derzeit läuft ChatGPT noch in der dritten Version. Das angezeigte Suchfeld bietet Platz für bis zu 1.000 Zeichen, sodass man hier sehr detaillierte Anfragen formuleiren kann. Neben einer Frage haben hier besondere Anweisungen Platz.

Links sieht man die normalen Suchergebnisse, rechts antwortet ChatGPT auf die Anfrage (Bildquelle: GIGA)

Auch Beispiele kann man hier hineinschreiben, um präzise Antworten zu bekommen. In den Antworten werden jeweils der Autor und die Quelle angegeben. So können Nutzer nachvollziehen, woher die Informationen stammen und dort tiefer einsteigen. Nutzer können weiterhin frei entscheiden, ob sie die klassische Suchmaschine bei Bing nutzen oder auf die Chatbot-Antworten zugreifen wollen. Auf der Startseite von Bing könnt ihr euch unterhalb des Textfelds bereits einige Beispiele von ChatGPT-Ergebnissen anschauen. Neben den klassischen Suchergebnissen mit Links zu anderen Webseiten seht ihr die Antworten des Chatbots auf der rechten Seite im Browser-Fenster.

Das Gadget-Quiz: Kannst du diese Hardware ihrem Hersteller zuordnen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.