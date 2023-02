Der Textroboter ChatGPT ist jetzt als Beta-Version in der Microsoft-Suchmaschine Bing verfügbar. Nutzer können dem Sprachmodell Fragen stellen, die sofort beantwortet werden. Die KI soll auch die herkömmliche Suche von Bing verbessern. Von Google wird bald ein Gegenzug erwartet.

Microsoft schaltet ChatGPT für Bing frei

Microsoft-Chef Satya Nadella hat den Startschuss für die Integration des Sprachmodells ChatGPT von Open AI bei Bing gegeben. Der Textroboter steht ab sofort in einer eingeschränkten Vorschauversion zur Verfügung. Zunächst können nur von Bing vorformulierte Fragen beantwortet werden. Außerdem wird auf eine Warteliste verwiesen, auf die sich interessierte Nutzer setzen lassen können.

Laut Nadella soll der erste öffentliche Test von ChatGPT bei Bing in den nächsten Wochen deutlich ausgeweitet werden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die neueste und deutlich verbesserte Version ChatGPT 4.0, sondern um eine ältere.

Konkret steht ChatGPT bei Bing auf der rechten Seite neben den herkömmlichen Suchergebnissen bereit. Dort können die KI-Antworten auf Suchanfragen durch Rückfragen verfeinert werden. ChatGPT stellt dabei auch selbst weitere Fragen zur Verfügung, die Nutzer auswählen können. Anders als bei der OpenAI-Variante gibt Bing die zugrunde liegenden Quellen inklusive Links an.

Microsoft zufolge wird ChatGPT künftig auch unsichtbar im Hintergrund für veränderte Suchergebnisse sorgen. Dadurch sollen bessere Ergebnisse erzielt werden. Ganz wie bei Chat-Gesprächen legt der Konzern nach eigenen Angaben großen Wert auf einen sicheren Umgang mit KI-Technologien. Sicherheitsmaßnahmen sollen Nutzer vor „schädlichen Inhalten“ schützen (Quelle: Microsoft).

ChatGPT bei Bing: Was macht Google?

Google hat ebenfalls angekündigt, in naher Zukunft einen Textroboter zu veröffentlichen. Der ChatGPT-Rivale hört auf den Namen Bard und soll laut Google-CEO Sundar Pichai in den nächsten Wochen an den Start gehen. Darüber hinaus ist mit weiteren neuen KI-Funktionen in der Google-Suche zu rechnen.

