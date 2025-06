Was kann man ChatGPT fragen? Beispiele & Vorschläge

An Chatbots wie ChatGPT gibt es derzeit in der Online-Welt kein Vorbeikommen. Doch was kann man mit der Künstlichen Intelligenz eigentlich alles machen?

ChatGPT wird von OpenAI entwickelt. Angereichert wurde die Künstliche Intelligenz mit Informationen aus Millionen von Internetbeiträgen, Social-Media-Posts, Zeitungsartikeln, Büchern und Foren-Inhalten sowie tagesaktuellen Informationen. Das Tool funktioniert nach dem Chat-Prinzip. Ihr tippt also eine Anfrage ein und bekommt darauf dann eine Antwort von der Künstlichen Intelligenz. Dabei öffnen sich verschiedene Möglichkeiten, für die ihr ChatGPT nutzen könnt. Was kann das Tool alles?

Was kann man ChatGPT fragen?

Eigentlich könnt ihr der KI jede Frage stellen. Beispiele, was ihr damit anstellen könnt:

Erklärungen zum Allgemeinwissen: „Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk?“ oder „Wer war der Erfinder des Telefons?“

Technische Anleitungen: „Wie richte ich ein Smart-Home ein?“

Gaming und Entertaiment: „Wann erscheint GTA 6?“

Reiseplanung: „Was sollte man in Lissabon gesehen haben?“ oder „Erstelle mir eine Reiseroute für eine 2-wöchige Autoreise durch Mexiko.“

„Gib mir einen Spruch des Tages.“

„Hast du ein motivierendes Zitat für Montagmorgen?“

Geschichten, Witze, Songtexte, Blogartikel, Werbetexte oder sogar Gedichte

„Schreib mir eine Kurzgeschichte über einen Roboter im Jahr 2050.“

„Was sagt mein Löwe-Horoskop für heute?“

„Wie mache ich eine vegane Lasagne?“

„Was passt gut zu Lachsfilet?“

„Erklär mir, was eine API ist.“

„Wie schreibt man eine Webseite in HTML und CSS?“

„Was sind die Vorteile einer Wärmepumpe?“

Das kann man mit ChatGPT machen

Auch wenn ChatGPT bereits jetzt viel kann, befindet sich das Tool noch in der Entwicklung. Es gibt also hier und da noch Fehler und falsche Antworten. Generell sollte man sich nicht blind darauf verlassen, was ChatGPT einem schreibt, sondern Informationen immer noch einmal gegenprüfen. Zudem gibt es aufgrund des hohen Nutzeraufkommens immer wieder Wartezeiten und Login-Probleme.

Funktioniert das Tool, gibt viele Gebiete, in denen ihr ChatGPT nutzen könnt. Im Prinzip lässt sich der Chatbot überall da einsetzen, wo Wissen oder Kreativität erforderlich ist. Alles was ihr benötigt, ist eine entsprechende Anfrage, die auch „Prompt“ genannt wird. Euren Befehl könnt ihr nach Belieben verfeinern, um spezifischere Ergebnisse zu erhalten. Einige Beispiele:

Ihr könnt euch einen Aufsatz zu einem bestimmten Thema ausgeben lassen. Nutzt dazu zum Beispiel eine Anfrage wie „Schreibe einen Text zum Thema ‚Subkulturen in Deutschland im Jahr 2000’ in 300 Wörtern“.

Ein Ausschnitt aus einem Aufsatz zum Thema „Subkulturen in Deutschland“ (© GIGA)

Falls ein Geburtstag ansteht, könnt ihr euch auch Geschenkideen ausgeben lassen. Das funktioniert etwa mit dem Befehl „Nenne mit 3 Geschenkideen für ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin. Sie ist 30 Jahre alt und mag Tiere“.

Was kann man seiner Freundin zum Geburtstag schenken? ChatGPT liefert Ideen. (© GIGA)

Wenn ihr nichts Materielles verschenken wollt, könnt ihr auch ein Gedicht erfinden lassen, etwa mit dem Befehl „Schreibe ein Liebesgedicht für meine Freundin im Stil von Bushido“.

Ein Liebesgedicht, wie es vielleicht Bushido auch schreiben würde. (© GIGA)

Habt ihr einen Blog oder einen Social-Media-Auftritt und wollt euch nicht jedes Mal Teaser- und Beschreibungstexte für neue Beiträge einfallen lassen, hilft euch ChatGPT ebenfalls dabei.

für neue Beiträge einfallen lassen, hilft euch ChatGPT ebenfalls dabei. Braucht ihr für einen Streit oder eine Diskussion noch Argumente für eure Position, lasst euch von ChatGPT unterstützen. Beachtet aber, dass die Künstliche Intelligenz nur Wissen verarbeitet. Bei Geschmäckern und Meinungen hält sie sich zurück. Oft bekommt ihr zwar kein klares Urteil, aber immerhin einige Pro- und Contra-Argumente zu einem Sachverhalt.

AEW oder WWE, welche Wrestling-Liga ist besser? ChatGPT zeigt sich neutral. (© GIGA)

Wollt ihr etwas programmieren oder fehlt euch zum Beispiel eine Excel-Formel, bittet ChatGPT um Unterstützung. Neben einfachen Zeilen für die Tabellenkalkulation kann ChatGPT aber auch komplexe Programme zusammenbauen.

Eine einfache Excel-Formel von ChatGPT. (© GIGA)

Vor allem in der Schule und Hochschule könnt ihr ChatGPT für verschiedene Hausaufgaben und Wissensabfragen nutzen. Lasst euch aber natürlich von dem Tool nur unterstützen und nicht vollständig die Arbeit mitnehmen, damit ihr den Lerneffekt nicht ganz zerstört.

und Wissensabfragen nutzen. Lasst euch aber natürlich von dem Tool nur unterstützen und nicht vollständig die Arbeit mitnehmen, damit ihr den Lerneffekt nicht ganz zerstört. Steht euch ein Auftritt vor Menschen bevor, könnt ihr ChatGPT darum bitten, euch eine Rede zu verfassen. So könnt ihr zum Beispiel eurem Bruder ein paar Zeilen zu seiner Hochzeit vorsprechen. Dabei könnt ihr einen Text nach einem bestimmten Vorbild oder einem gewünschten Stil bekommen.

ChatGPT kann auch Reden verfassen. (© GIGA)

ChatGPT liefert euch auch Hilfe im Haushalt. So bekommt ihr hier zum Beispiel Tipps, wie ihr Badezimmerfugen wieder säubern könnt.

ChatGPT hilft im Haushalt. (© GIGA)

Auch für andere Basteleien und handwerkliche Arbeiten kann ChatGPT Anleitungen ausgeben.

Eure Lieblingsserie ist langweilig oder sogar schon abgesetzt worden? Kein Problem, ChatGPT kann einfach neue Folgen für euch schreiben lassen. Erfahrt etwa, was in einer Simpsons-Folge passieren würde, in der Marge Ned Flanders heiraten würde. Bei anderen Serien, die ohne richtiges Ende abgesetzt wurden, könnt ihr einen ordentlichen Abschluss generieren lassen. ChatGPT ist also eine gute Quelle für „Fanfiction“.

„Fanfiction“, verfasst von ChatGPT. (© GIGA)

Passend dazu könnt ihr euch auch eine neue Titelmelodie ausgeben lassen. Nutzt einen Befehl wie „Schreibe einen Bond-Song im Stil von Metallica und gib mir die Gitarren-Tabs“.

Das könnte ein Bond-Song von Metallica sein. (© GIGA)

Habt ihr mal einen einsamen Abend, könnt ihr mit ChatGPT auch einfach ein Gespräch suchen und habt so einen Chat-Partner, der nie müde wird, dem nie die Themen ausgehen und der kaum schlechte Laune bekommt.

Hinweis: Die Screenshots zeigen originale Anfragen und Antworten von ChatGPT. Sie wurden zur besseren Übersicht abgeschnitten und gekürzt.

Verbieten bringt vermutlich nichts. Erste Schulen bauen ChatGPT bereits in ihren Unterricht ein:

ChatGPT: Plaudern und Wissen sammeln mit dem Chatbot

Das sind nur einige wenige Beispiele für die Möglichkeiten, die ChatGPT . Ihr könnt den Dienst kostenlos nutzen und eure eigenen Anfragen zu allen erdenklichen Themen eintippen. Kaputt machen könnt ihr nichts. Falls ChatGPT doch einmal keine passende Antwort parat hat, weist der Chatbot euch darauf hin und ihr könnt etwas anderes ausprobieren.

Dinge, die ChatGPT nicht kann

Hinweis: Das Chatbot-Thema ist noch komplett neu und viele Fragen sind offen. So ist zum Beispiel noch unklar, wie es rechtlich mit den Texten aussieht, die ChatGPT ausspuckt. Wollt ihr Inhalte veröffentlichen, solltet ihr sie sicherheitshalber etwas umschreiben. Generell solltet ihr die Antworten nur als Vorschläge und Inspiration verstehen, schließlich greifen andere Nutzer auch auf das Tool zu. Man weiß nie, ob ChatGPT Inhalte neu formuliert oder einfach 1:1 aus vorhandenen Quellen kopiert. Weitere Grenzen der KI:

Echtzeitdaten abrufen (außer mit Web-Zugriff)

Private oder persönliche Daten aus dem Internet holen

Diagnosen stellen oder professionelle Rechts-/Finanzberatung geben

Gedanken lesen

Gerade in sensiblen Bereichen solltet ihr euch also nicht auf die KI verlassen. Vertraut keinen Finanztipps und geht bei medizinischen Fragen zu einem Arzt. Bewerbungen könnt ihr damit zwar anlegen, solltet sie aber nicht einfach ohne Anpassungen übernehmen. Das ist der Grund.

Weiterhin solltet ihr nicht einfach hinnehmen, was die Künstliche Intelligenz sagt. Nicht alle Antworten müssen richtig sein oder funktionieren. Ihr könnt niemanden haftbar machen, wenn ihr zum Beispiel aufgrund einer Bauanleitung von ChatGPT zuhause etwas demoliert.

ChatGPT ist nicht das einzige Tool, das euch mit Künstlicher Intelligenz im Alltag hilft. An anderer Stelle stellen wir einige Alternativen vor.

