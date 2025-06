Google AI Mode: Was ist das und geht das in Deutschland?

Google führt immer mehr KI-Features in die Suchmaschine ein. Nachdem auch in Deutschland die KI-Antworten eingeführt wurden, startete in den USA der „AI Mode“. Was ist das und kann man den Google-AI-Mode schon in Deutschland testen?

Das kann der „AI Mode“ von Google

Während die bereits bekannten KI-Antworten noch in die normalen Suchergebnisse integriert wurden, findet man den „AI Mode“ in einem komplett neuen Bereich innerhalb von Google (So schaltet man die KI-Antworten aus). Der Modus wurde im Anschluss an die Hauskonferenz I/O im Mai in den USA gestartet und kann in den USA über einen eigenen Tab bei Google geöffnet werden. In einem kleinen Video stellt Google den neuen KI-Bereich vor:

Das steckt dahinter:

Der KI-Modus sieht ähnlich aus wie ChatGPT oder Gemini . Das heißt, man findet ihier ein Eingabefeld, in das man Text eingibt.

. Das heißt, man findet ihier ein Eingabefeld, in das man Text eingibt. Das kann, wie bei der Google-Suche, ein herkömmlicher Begriff sein oder eine vollständige Frage.

Anders als bisher von Google bekannt, gibt es zu der Eingabe keine Links auf Ergebnisse in anderen Webseiten. Stattdessen wird die Suchanfrage des Nutzers komplett innerhalb des Google-Fensters beantwortet.

Mit weiteren Eingaben kann man die Suchanfrage vertiefen.

Google AI setzt auf Gemini 2.5.

Das kann der AI-Mode:

Es lassen sich nicht nur einzelne Suchanfragen stellen. Man kann auch ein „ Gespräch “ mit Google zu einem Thema führen. Dabei lassen sich zum Beispiel weiterführende Fragen zu einer Ausgangssuche stellen.

“ mit Google zu einem Thema führen. Dabei lassen sich zum Beispiel weiterführende Fragen zu einer Ausgangssuche stellen. Der AI-Mode liefert keine Links zu Suchergebnissen , sondern generiert Antworten mithilfe von Künstlicher Intelligenz und verschiedenen Quellen im Web.

, sondern generiert Antworten mithilfe von Künstlicher Intelligenz und verschiedenen Quellen im Web. Der Dienst arbeitet auch mit Bildern . So können darauf Inhalte erkannt und verwertet werden.

. So können darauf Inhalte erkannt und verwertet werden. Je nach Anfrage gibt es weiterhin Links zu externen Webseiten , um tiefer in ein Thema einzusteigen oder sich außerhalb von Google weiter zu informieren. Die Verlinkungen sind aber nicht mehr so prominent wie in der bisher bekannten Google-Suche.

, um tiefer in ein Thema einzusteigen oder sich außerhalb von Google weiter zu informieren. Die Verlinkungen sind aber nicht mehr so prominent wie in der bisher bekannten Google-Suche. Der Online-Dienst soll nicht nur Informationen liefern, sondern auch beim Shopping helfen. So kann man sich Produktvergleiche anzeigen lassen. Wer auf der Suche nach einem neuen Outfit ist, kann Kleidung so auch virtuell „anprobieren“.

Google AI Mode in Deutschland?

Der AI-Mode befindet sich noch in der Entwicklung. Weitere Features sollen in den kommenden Monaten eingeführt werden. Gleichzeitig gilt hier, wie bei allen anderen KI-Diensten auch, dass Ergebnisse nicht einfach so übernommen werden sollten. Auch der AI-Mode kann Fehler machen oder Inhalte falsch interpretieren. So hat die Google-KI etwa schon über eine Woche vor dem Champions-League-Finale 2025 behauptet, dass Paris St. Germain mit 1:0 gegen Inter Mailand im Finale gewonnen hätte:

In den USA ist der Dienst bereits für Nutzer ab 18 Jahren gestartet. Ob und wann der Google-AI-Modus in Deutschland aktiviert wird, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit wurden KI-Features verschiedener Anbieter erst teils stark verspätet gestartet, da solche Online-Services unter anderem an Anforderungen der EU angepasst werden mussten.