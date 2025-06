ChatGPT Detector: Wie kann man KI-Texte erkennen?

Gibt man dem Chatbot ChatGPT die richtigen Fragen, kann das Tool ganze Texte verfassen. Wie kann man solche von ChatGPT erstellten Texte erkennen?

Auf den ersten Blick lassen sich Inhalte von ChatGPT nicht von menschlich geschriebenen Texten unterscheiden. Schüler könnten so ihre Hausaufgaben von dem Tool erstellen lassen und an der Universität könnte man es sich mit Hausarbeiten bequem machen. Wer sich aber einen Text per ChatGPT erstellen lässt, sollte berücksichtigen, dass die Informationen nicht immer der Wahrheit entsprechen müssen. Es gibt Tools und Methoden, mit denen man versuchen kann zu erkennen, ob ein Text von einem KI-Modell wie ChatGPT oder einem Menschen stammt. Zuverlässig funktioniert das aber nicht.

„ChatGPT Detector“: Texte von ChatGPT und Menschen unterscheiden?

Die Plagiatsprävention der Universität Konstanz hat verschiedene „Detektoren“ untersucht, mit denen man KI-Texte ausfindig machen soll. Das Ergebnis ist aber ernüchternd (Quelle):

„Die Antwort auf die Frage, ob Detektionstools bei der Beurteilung von Verdachtsfällen hilfreich sind, lautet also eher nein.“

Dafür gibt es verschiedene Ursachen:

Es tauchen im Netz immer wieder neue angebliche KI-Detektoren auf. Viele dieser Dienste verschwinden aber nach kurzer Zeit auch wieder.

Diese Tools geben keine eindeutigen Ergebnisse. Während also eine Anwendung einen Text als „KI-generiert“ erkannt haben will, gibt ein anderes Tool für den gleichen Text an, dass er von Menschen geschrieben wurde.

Es werden kaum Indikatoren genannt, nach denen die KI-Erkennung funktionieren soll.

Ergebnisse lassen sich nicht nachvollziehen.

Einige dieser Angebote arbeiten auch nicht mit deutschsprachigen Texten oder lassen nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen zur Untersuchung zu.

ChatGPT erkennen: Diese Tipps helfen

Mit dem menschlichen Auge lassen sich die ChatGPT-Texte nur schwer von handgeschriebenen Inhalten unterscheiden. Gerade in der englischen Sprache kann das Tool in der Regel ordentlich und sauber formulieren. Auch deutsche Texte sind sprachlich meist einwandfrei und recht abwechslungsreich geschrieben. So gab es bereits Untersuchungen, die ergaben, dass menschliche Prüfer ChatGPT-Texte nicht wirklich von menschlich verfassten Inhalten unterscheiden konnten. Untrainiert und ohne tiefere Erfahrungen kann man in den meisten Fällen also eher nicht durch bloßes Lesen herausfinden, ob ein Inhalt von ChatGPT oder einem Menschen geschrieben wurde. Geht das möglicherweise mit Programmen?

ChatGPT erkennen: Geht das?

Im Netz gibt es einige weitere kostenlose Programme, die herausfinden wollen, ob ein Text von einem Menschen oder einer KI geschrieben wurde, zum Beispiel den ChatGPT-Detector. Alternativen dazu sind unter anderem diese Angebote:

Diese Tools berechnen Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich es sei, dass ein Text von einer KI stammt. Aber: 100% sicher sind sie nie, vor allem bei gut überarbeiteten oder kürzeren Texten.

Fügt man hier aber Inhalte ein, die man aus ChatGPT kopiert hat, werden diese ebenfalls in einigen Fällen fälschlicherweise als zu „100 Prozent menschlich erstellter Inhalt“ erkannt. Eine zuverlässige Methode zum Erkennen solcher maschinell erstellter Inhalte liefern also auch diese alternativen „AI Content Detector“-Tools nicht.

Gibt es einen offiziellen „ChatGPT-Erkenner“ von OpenAI?

OpenAI hatte mal ein eigenes Tool namens AI Text Classifier. Die Anwendung wurde aber 2023 eingestellt, weil die Erkennung zu ungenau war. In Tests konnte das Programm nur mit einer Trefferquote von 26 Prozent Inhalte richtig unterscheiden (Quelle: golem.de). Die Macher von ChatGPT arbeiten zwar an Wasserzeichen-Methoden für KI-generierte Inhalte, aber das ist noch nicht öffentlich verfügbar.

Merkmale von KI-Texten

Wer sich das Leben nun jedoch einfach machen will, sollte sich nicht einfach zurücklehnen und die Künstliche Intelligenz für sich arbeiten lassen. So textet auch ChatGPT nicht einwandfrei. Ergebnisse mit inhaltlichen Fehlern oder grammatikalisch seltsamen Konstruktionen sind keine Seltenheit. Vor allem in der Schule dürfte zudem ein Einsatz von ChatGPT schnell auffallen, schließlich sollten Lehrer merken, wenn sich der Schreibstil eines Schülers plötzlich ändert. Berlins Bildungssenatorin und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Astrid-Sabine Busse meint, dass ein generelles ChatGPT-Verbot an Schulen kaum durchzusetzen sei. Stattdessen sollte das Tool mit seinen Möglichkeiten und Gefahren aktiv im Unterricht eingebracht und gleichzeitig kritisch hinterfragt werden (Quelle: tagesschau.de).

Diese Merkmale deuten zumindest darauf hin, dass ein Text von KI erstellt wurde:

sehr gleichmäßige Satzstruktur

wenig Rechtschreibfehler

inhaltlich oft sehr ausgewogen und vorsichtig formuliert

Wiederholung bestimmter Phrasen

Es gibt bei der Erkennung von KI-Texten also keine 100% sichere Methode. Spezialisierte Tools können zumindest Indizien liefern. Am besten funktioniert eine Kombination aus Tool-Analyse und menschlichem Sprachgefühl.

