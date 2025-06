Bewerbung mit KI erstellen? Davor warnen Experten

Ihr bewerbt euch und wollt KI für das perfekte Anschreiben und den optimalen Lebenslauf nutzen? Das ist möglich – aber es ist auch Vorsicht geboten.

KI in Bewerbungen nur begrenzt einsetzen

Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung hinter sich und ist heute schon kaum noch aus dem Alltag vieler Menschen wegzudenken. Kein Wunder, dass auch immer mehr Bewerbungen zumindest KI-gestützt geschrieben werden. Doch Vorsicht – denn es kann schnell nach hinten losgehen, wenn ihr wichtige Texte per Gemini, ChatGPT und Co. erstellt.

KI wird von Personalern erkannt

Ein echtes Problem besteht dann, wenn die Bewerber den KI-generierten Text eins zu eins übernehmen und ihn nicht an ihre eigene Persönlichkeit anpassen. Das wirke dann wie aus dem Zufallsgenerator und habe mit der Person wenig zu tun, warnt die Karriereberaterin Silke Koppitz bei BuzzFeed News. Typische KI-Formulierungen seien für die Personaler sofort erkennbar.

Laut Koppitz gehe es Personalern darum, den Charakter und die Eigenschaften des Bewerbers durch seine Bewerbung zu erkennen. Wenn hierbei nur KI genutzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, austauschbar zu wirken und nicht hervorzustechen, so Koppitz.

KI als Vorbereitung für die Job-Suche und Bewerbung nutzen

Gänzlich abgeneigt ist Koppitz der neuen Technologie keinesfalls. Künstliche Intelligenz kann in bestimmten Situationen sehr hilfreich sein, sagt die Expertin. Wer Ideen benötigt, um sich beruflich zu verändern, kann mithilfe der KI durchaus hilfreiche Vorschläge für die berufliche Zukunft bekommen.

Dazu könne man etwa mit den Chatbots Gespräche führen, um Klarheit für die berufliche Zukunft zu bekommen. Auch könne KI helfen, indem sie Jobtitel vorschlägt, nach denen sich der Bewerber umschauen kann, so Koppitz.

Weitere Tipps

Silke Koppitz gibt zudem den Tipp mithilfe der Chats eine Art Rollenspiel zu spielen. Das könne etwa bei der Bearbeitung von Probeaufgaben helfen. Hierzu könne man der KI eine bestimmte Position im künftigen Unternehmen zuteilen und sie bitten, entsprechend zu agieren.

Abgesehen davon, besteht für euch natürlich auch immer die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge für eurer Bewerbungsschreiben einzuholen. Anhand eurer Lebensläufe kann KI euch außerdem Hinweise geben, in welchen beruflichen Zweig ihr vielleicht zukünftig passen könnt.