Google Gemini: die Kosten der drei Abomodelle im Überblick

Gemini ist die leistungsstarke KI von Google. In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Funktionen kostenlos sind und wann sich welches Abo lohnt.

Was ist Google Gemini?

Google Gemini ist die hauseigene KI-Plattform von Google und zählt zu den fortschrittlichsten generativen Sprachmodellen weltweit. Sie wurde entwickelt, um komplexe Texte zu verstehen und selbstständig zu erstellen, Programmieraufgaben zu lösen, kreative Inhalte zu verfassen oder bei der Informationsrecherche zu unterstützen.

In diesem Video stellen wir euch die Google-KI Gemini vor:

Google: Willkommen in der Gemini-Ära

Was kostet Google Gemini?

Google bietet drei Preisstufen an: eine kostenlose Basisversion und zwei kostenpflichtige Abos. Die Preise variieren je nach Funktionsumfang und Einsatzzweck (Stand Mai 2025):

Gemini Free: kostenlos nutzbar

kostenlos nutzbar Gemini Advanced : 21,99 Euro/Monat

21,99 Euro/Monat Gemini AI Ultra: 249,99 Euro/Monat

Welche Funktionen haben die drei Gemini-Versionen?

Welches Abo für euch passt, hängt davon ab, wofür ihr es braucht – ob für den Alltag, berufliche Aufgaben oder spezialisierte Anwendungen:

Gemini Free: Die Gratis-Version bietet Zugriff auf grundlegende KI-Funktionen wie Textgenerierung, einfache Recherchen und kreative Impulse. Sie nutzt Gemini 1.5 Flash-Modell und richtet sich an Alltagsnutzer.

Die Gratis-Version bietet Zugriff auf grundlegende KI-Funktionen wie Textgenerierung, einfache Recherchen und kreative Impulse. Sie nutzt Gemini 1.5 Flash-Modell und richtet sich an Alltagsnutzer. Gemini Advanced: Dieses Paket enthält das Gemini 1.5 Pro-Modell, das komplexere Aufgaben bewältigt, etwa Video- und Bildgenerierung, Codierung, Textanalysen oder kreatives Schreiben. Zudem sind Google-Tools wie Gmail und Docs integriert.

Dieses Paket enthält das Gemini 1.5 Pro-Modell, das komplexere Aufgaben bewältigt, etwa Video- und Bildgenerierung, Codierung, Textanalysen oder kreatives Schreiben. Zudem sind Google-Tools wie Gmail und Docs integriert. Gemini Ultra: Das leistungsfähigste Modell bietet Zugang zu exklusiven Tools wie dem Veo-3-Videogenerator, Project Astra sowie dem Deep-Think-Modus für besonders anspruchsvolle Aufgaben.

Wodurch unterscheidet sich Google Gemini von anderen KI-Modellen?

Google Gemini hebt sich vor allem durch die enge Integration in bestehende Google-Dienste wie Gmail, Docs oder Google Drive von anderen KI-Plattformen ab. Nutzer können die KI direkt in diese Anwendungen einbinden und so Arbeitsprozesse effizienter gestalten.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Modellvielfalt: Gemini wird in mehreren Varianten angeboten – vom schnellen und schlanken Modell Gemini 1.5 Flash bis zum besonders leistungsstarken Gemini Ultra.

Auch der sogenannte „Multimodalitätsansatz“, bei dem Texte, Bilder und andere Inhalte gleichzeitig verarbeitet werden können, macht Gemini zu einem vielseitigen Tool. Damit zielt Google sowohl auf den privaten als auch auf den professionellen Einsatz ab.