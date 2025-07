Windows 11/10: Einstellen, wann der Bildschirm ausgeht

Wie kann man die Zeit für den Bildschirm-Timeout bei Windows 11 und Windows 10 einstellen?

Wie kann ich in Windows einstellen, dass sich der Bildschirm nicht ausschaltet?

In der Standardeinstellung wird der Windows-Bildschirm nach kurzer Zeit automatisch schwarz und man wird bei Windows abgemeldet. Das spart zwar einerseits Strom und erhöht die Sicherheit eurer Daten, ist aber auch nervig, wenn ihr euch jedes Mal neu anmelden müsst, wenn ihr kurz nicht am Computer wart. Die Einstellung findet ihr in den Energieoptionen unter Windows:

Klickt auf Start und öffnet die Einstellungen. Per Tastenkombination geht das auch schnell mit Win + I). Geht zu System → Strom und Akku (oder Netzbetrieb und Energiespamodus je nach Windows-Version). Unter „Bildschirm und Energiesparmodus“ findet ihr diese Einstellungen: Im Akkubetrieb Bildschirm ausschalten nach…

Im Netzbetrieb Bildschirm ausschalten nach… Wählt im Kasten rechts jeweils aus, wann der Bildschirm automatisch schwarz werden soll. Ihr könnt auch „Nie“ einstellen. Dann bleibt Windows immer aktiv.

Im Menü „Strom und Akku“ könnt ihr zusätzlich bei „Energiesparmodus“ Einstellungen vornehmen, um Strom und Energie zu sparen.

Automatische Sperre (Abmeldung) einstellen

Seid ihr einen bestimmten Zeitraum unter Windows inaktiv, wird der PC zudem gesperrt. Um weiterzuarbeiten, muss man Windows also zunächst wieder entsperren. Wollt ihr die automatische Abmeldung verhindern, geht so vor:

Öffnet die Einstellungen → Personalisierung → Sperrbildschirm. Ruft ganz unten die Einstellungen für den Bildschirmschoner auf. Beim Kasten „Anmeldeseite bei Reaktivierung anzeigen“ stellt ihr ein, ob Windows automatisch gesperrt werden soll oder nicht. Stellt darunter ein, nach wie vielen Minuten der Bildschirmschoner startet.

Windows 10: So lasst ihr den Bildschirm automatisch sperren. (© GIGA)

Je nach Einstellung führt das dazu, dass Windows nach der eingestellten Zeit den Bildschirm sperrt. Danach muss man sich mit der eingerichteten Methode neu anmelden. Die Bildschirmsperre kann man auch per Tastenkombination mit Windows + L direkt aktivieren.