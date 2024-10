Windows 10 und 11 ohne Passwort starten (Passwort entfernen)

Bei jedem Start von Windows muss standardmäßig ein Passwort eingegeben werden. Ihr könnt Windows aber auch ohne Login und ohne Passwort starten, sodass es sich automatisch anmeldet. Wie das in Windows 11, 10, 8 und 7 geht, zeigen wir euch hier.

Ihr solltet die Passwortabfrage nur deaktivieren, wenn ihr den PC alleine oder innerhalb der Familie nutzt. Bei Laptops, Netbooks und Tablets solltet ihr das Passwort bestehen lassen, damit ihr so vor Diebstahl und dem damit verbundenen Datenklau geschützt seid. Vergessen solltet ihr das Passwort trotzdem nicht.

Beachtet für Windows 11 und 10, dass die Anleitung nur bei einem lokalen Konto funktioniert. Vorab solltet ihr also euer Microsoft-Konto in ein lokales Konto ändern.

Unter Umständen wird euch das unten erwähnte Häkchen in Windows nicht angezeigt. Probiert dann eine der anderen Methoden.

Falls die obere Methode nicht funktioniert, öffnet diese Microsoft-Webseite: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autologon.

Meldet ihr euch ab oder wird der Computer automatisch in den Standby-Modus versetzt, müsst ihr das Passwort trotzdem eingeben, um wieder Zugang zu Windows zu erhalten – unabhängig davon, ob die Abfrage zuvor entfernt wurde. Auch ist euer Benutzerkonto bei Verbindungen über ein Netzwerk immer noch mit einem Passwort geschützt. Nur der Login am PC erfolgt an eurem Benutzerkonto nun automatisch.