Windows 11 plötzlich komplett kaputt: Nach diesem Update ging bei mir nix mehr

Eigentlich hatte ich mich auf Windows 11 24H2 wirklich gefreut. Doch bereits nach kurzer Zeit machte ich eine Software-Rolle rückwärts. So kaputt war eine neue Windows-Version bei mir schon lange nicht mehr.

Windows 11 24H2: der Super-GAU

Ein paar coole neue Funktionen und mehr Gaming-Performance – Windows 11 24H2 klingt auf dem Papier echt vielversprechend! Kein Wunder also, dass ich die neue Version von Microsofts Betriebssystem direkt Anfang Oktober installierte, als der finale Release ausrollte. Ein gigantischer Fehler, wie sich schnell herausstellen sollte. In den ersten paar Stunden wirkte noch alles stabil. Das Update ging flott über die Bühne, die erste Gaming-Session lief solide. Und sogar der erste kumulative Patch wurde ordnungsgemäß installiert – gute Arbeit, Microsoft! Aber da hatte ich mich wohl zu früh gefreut.

Denn nach einem weiteren Neustart begannen auf einmal die Probleme: Es fing damit an, dass ich das Kontextmenü von Apps innerhalb der Taskleiste nicht mehr mit einem Rechtsklick öffnen konnte. Dann der nächste Knaller: Beim Öffnen von Google Chrome wurden mir nur die Adresszeile und ein weißer Bildschirm angezeigt. Und anschließend ließ mich sogar mein treuer Gefährte, der Task-Manager im Stich. Diesen hätte ich normalerweise dazu genutzt, um die problematischen Programme zu schließen, aber das Interface blieb einfach hängen.

Und zu guter Letzt reagierte Windows auf keine meiner Eingaben mehr – auch wenn ich immerhin noch mit dem Cursor über den Desktop huschen konnte. Na ja, passiert! Wahrscheinlich nur ein Schluckauf. Ein kurzer Reboot und dann läuft’s wieder, oder? Nope, auch nach vier Windows-Neustarts trat innerhalb weniger Minuten die gleiche Problematik auf.

Windows 11 spinnt rum? Mir bleibt keine Wahl mehr!

Erst hatte ich nur das letzte Qualitäts-Update für Windows 11 24H2 im Verdacht. Nach einem kurzen Ausflug in die erweiterten Startoptionen entschied ich mich also prompt dazu, das letzte Qualitäts-Update zu deinstallieren. Ein paar Minuten später war der Prozess abgeschlossen und ich konnte wieder in Windows 11 booten. Geändert hat sich dadurch aber nix. Weiterhin anfängliche Programm-Hänger, die irgendwann in einem kompletten System-Freeze endeten.

Am Ende half alles nichts. Ich musste noch einmal in die erweiterten Startoptionen wechseln und das große Funktions-Update von Windows 11 wieder deinstallieren. Ade 24H2, willkommen zurück 23H2. Seit der Deinstallation läuft auf meinem Rechner alles wieder rund. Wahrscheinlich hätte ich einfach auf meinen Kollegen Peter hören und mit der Installation noch ein paar Tage warten sollen. Denn mit einem solch kaputten Windows-Update musste ich mich seit etlichen Jahren nicht mehr rumschlagen.

Wahrscheinlich gebe ich Windows 11 24H2 einfach in ein paar Monaten nochmal eine Chance, es eilt ja nicht. Die Version 23H2 kriegt ja noch ein gutes Jahr lang Sicherheits-Updates. Genug Zeit für Microsoft also, um die gröbsten Schnitzer auszuwetzen – hoffentlich.

