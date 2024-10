Top-Update für Windows 11: Der Startschuss ist gefallen – das ändert sich für Nutzer

Zwar steht Windows 11 24H2 schon seit einer Weile im Insider-Programm zur Verfügung, doch reguläre Nutzer mussten sich weiterhin gedulden. Jetzt hat Microsoft das große Windows-Update jedoch endlich für die Allgemeinheit freigeschaltet.

Update vom 2. Oktober 2024: Windows 11 24H2 steht endlich für alle Nutzer zum Download zur Verfügung. Wer nicht auf das automatische Update warten will, kann den Wechsel auch manuell anstoßen:

Öffnet die System-Einstellungen (Windows-Taste + I). Klickt links in der Spalte ganz unten auf „Windows Update“. Sollte euch Windows 11 24H2 nicht direkt angezeigt werden, könnt ihr jetzt noch einmal auf den Button „Nach Update suchen“ klicken. Anschließend könnt ihr Windows 11 24H2 herunterladen und installieren.

Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet am besten ein paar Tage mit dem Update. Gut möglich, dass sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen noch ein paar fiese Fehler in die Release-Version geschlichen haben, die Microsoft hoffentlich via Hotfix zeitnah aus der Welt schafft. Welche großen Änderungen das Update mit sich bringt, haben wir für euch unten im Artikel zusammengefasst.