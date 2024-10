Windows 11: Microsoft knickt ein – auf diese Taskleisten-Funktion aus Windows 10 warten viele

Microsoft reagiert auf Nutzerwünsche und plant die Wiedereinführung der anpassbaren Taskleisten-Symbole in Windows 11. Das Feature, das mit einem Update in der Version 24H2 erwartet wird, verspricht mehr Flexibilität – kommt aber mit Kinderkrankheiten.

Taskleiste 2.0 in Windows 11: Comeback der kleinen Icons

In der Betaversion 22635.4291 von Windows 11 24H2 wurde eine lang ersehnte Funktion entdeckt: die Möglichkeit, die Größe der Taskleisten-Icons zu ändern. Dieses Feature, das seit Windows 10 vermisst wurde, kann derzeit über das Tool Vivetool freigeschaltet werden. Die offizielle Einführung wird für November oder Dezember erwartet.

Die Rückkehr dieser Funktion ist eine klare Reaktion auf das Feedback der Nutzer, die mehr Anpassungsmöglichkeiten in Windows 11 forderten – zumal es das Feature bereits in Windows 10 gibt. Allerdings zeigt sich in der aktuellen Umsetzung noch Optimierungsbedarf: Während die Icons verkleinert werden können, bleibt die Taskleiste selbst unverändert groß, wie X-Nutzer phantomofearth berichtet:

Diese Updates sind Teil anscheinend Teil von Microsofts Strategie, beliebte Funktionen aus älteren Windows-Versionen schrittweise in Windows 11 zu integrieren, um störrische Nutzer doch noch zum Umstieg zu bewegen.

Microsofts Taskleisten-Tango: Zwei Schritte vor, einer zurück Microsoft tanzt einen merkwürdigen Tango mit seinen Nutzern: Erst werden beliebte Features entfernt und jetzt nach Beschwerden halbherzig wieder eingeführt. Diese Strategie wirkt wie ein Schritt vor und zwei zurück. Statt eines durchdachten Gesamtkonzepts für Windows 11 erleben wir ein Flickwerk aus alten und neuen Ideen. Vielleicht sollte Microsoft weniger Zeit damit verbringen, das Rad neu zu erfinden, und stattdessen den Nutzern einfach das geben, was sie wollen: ein stabiles, anpassbares Betriebssystem ohne unnötige Experimente. Robert Kohlick

