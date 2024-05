Bittere Pille für Microsoft: Windows 11 gerät ins Hintertreffen

Microsoft steckt in der Klemme. Obwohl das Unternehmen alles daran setzt, die Verbreitung von Windows 11 weiter auszubauen, scheinen die Leute einfach nicht interessiert zu sein, wie aktuelle Zahlen beweisen.

Windows 11 Facts

Windows 11 lässt Marktanteile liegen

Obwohl Windows 10 nur noch bis zum Oktober 2025 von Microsoft mit Sicherheits-Updates versorgt wird, setzen die meisten Nutzer immer noch auf das inzwischen fast neun Jahre alte Betriebssystem. Und tatsächlich haben sich in den letzten Monaten anscheinend noch mehr Nutzer dazu entschlossen, lieber Windows 10 statt Windows 11 zu nutzen.

Anzeige

Das beweisen aktuelle Zahlen von StatCounter. Der weltweite Marktanteil von Windows-10-Nutzern hat sich von Januar 2024 von 66,47 Prozent auf 70,01 Prozent im April 2024 erhöht. Bei Windows 11 hingegen ging es bergab. Im Februar 2024 setzten noch 28,16 Prozent aller Desktop-Geräte mit Windows auf Windows 11, im April 2024 waren es dann nur noch 25,69 Prozent.

Windows 11 musste in den letzten Monaten einen Rückgang beim Marktanteil hinnehmen. (Bildquelle: StatCounter)

Wie steht es um die anderen Windows-Versionen?

Doch nicht nur Windows 11 hat es in letzter Zeit hart getroffen. Auch Nutzer von Windows 8.1 haben sich anscheinend in den letzten Monaten vermehrt dazu entschlossen, dem Betriebssystem den Rücken zu kehren. Wahrscheinlich sind sie zu großen Teilen auf Windows 10 umgestiegen.

Anzeige

Besonders erstaunlich: Windows 7 schafft es weiterhin, rund drei Prozent der Windows-Nutzer an sich zu binden. Dabei bekommt das inzwischen regelrecht antike Betriebssystem seit Januar 2020 keine Sicherheits-Updates mehr. Wer also noch mit Windows 7 unterwegs ist und das entsprechende Gerät auch noch ans Internet angeschlossen hat, sollte schleunigst über ein Upgrade nachdenken – zumindest auf Windows 10.

Anzeige

Was bislang offen bleibt, ist, ob Microsoft schon bald den Nachfolger von Windows 11 veröffentlicht. Entsprechende Gerüchte gab es vor ein paar Monaten wie Sand am Meer, in letzter Zeit ist es jedoch ruhig um ein mögliches Windows 12 geworden. Unsere Vermutung: Windows 12 wird noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, auch wenn Microsoft es anscheinend nicht wirklich schafft, mit Windows 11 einen Fuß in die Tür zu bekommen.