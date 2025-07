Windows-Fenster ohne Maus verschieben (Tastatur-Shortcut)

Wenn sich ein Fenster außerhalb eures Bildschirmbereichs öffnet oder sich nicht mehr maximieren lässt, könnt ihr unter Windows auch einfach ein Tastatur-Shortcut nutzen, um Fenster zu verschieben und zu skalieren. Mit der Tastenkombination kann man aber auch die Produktivität bei Schreibarbeiten steigern, da man nicht zur Maus herübergreifen muss, um ein Fenster zu verschieben.

Wenn ihr euren Laptop an einem weiteren Monitor, Fernseher oder Beamer angeschlossen habt, kann es vorkommen, dass sich Programm-Fenster danach weiterhin dort öffnen wollen – auch wenn der zweite Bildschirm überhaupt nicht mehr angeschlossen ist. In dem Fall könnt ihr mit den folgenden Tastenkombinationen eure Fenster wieder in den sichtbaren Bereich verschieben.

Windows: Fenster verschieben mit Tastenkürzel

Tastenkombination Funktion Windows-Taste + Pfeiltaste Links

Windows-Taste + Pfeiltaste Rechts Fenster um eine halbe Position in die entsprechende Richtung verschieben.

Fenster links oder rechts anheften. Windows-Taste + Umschalt + Pfeiltaste Links

Windows-Taste + Umschalt + Pfeiltaste Rechts Fenster auf den jeweiligen Monitor verschieben. Windows-Taste + Pfeiltaste Hoch Minimiertes Fenster hervorholen.

Verkleinertes Fenster maximieren. Windows-Taste + Pfeiltaste Runter Maximiertes Fenster verkleinern.

Verkleinertes Fenster minimieren.

Egal, ob ihr Windows 11, 10, 8.1 oder 7 verwendet, die in der Tabelle beschriebenen Tastenkürzel zum Verschieben der Fenster funktionieren bei allen Versionen. Zuvor muss jedoch das entsprechende Fenster aktiv/ausgewählt sein – auch wenn es sich außerhalb des Bildschirmbereichs befindet.

Die Windows- und Pfeiltasten in Kombination verschieben euer aktives Fenster (© GIGA)

Klickt dafür in der Taskleiste einfach auf das entsprechende Programm/Fenster, sodass dieses angewählt ist. Alternativ könnt ihr es auch über die Fensterauswahl mit der Tastenkombination Alt + Tab anwählen. Nutzt daraufhin die oben stehenden Tastenkombinationen, um das Fenster zu verschieben oder entsprechend anzupassen.