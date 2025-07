Android-Browser: Die 8 besten Chrome-Alternativen im Überblick

Für Android gibt es viele Alternativen zum vorinstallierten Standard-Browser. Aber für welchen sollte man sich entscheiden? Wir geben einen Überblick über die Vorzüge einzelner Surf-Apps, von alten Hasen wie Firefox und Opera bis Winzbrowser und innovativen Surf-Apps wie DuckDuckGo und Via.

Auf den meisten Android-Geräten ist entweder Google Chrome oder der herstellereigene Browser installiert. Wir haben für euch zwischen dem Altbewährten und einigen Geheimtipps 8 Chrome-Alternativen zusammengestellt, die ihr euch anschauen solltet. Die Liste ist dabei nicht als Ranking zu verstehen und wurde alphabetisch angeordnet, da jedes Webprogramm seine ganz eigenen Vor- und Nachteile bietet.

Brave-Browser mit integriertem AdBlocker

Der Brave Browser bietet sich vor allem dort an, wo man nicht mit LTE-Geschwindigkeit surft. Da die Webapp ohne zusätzliche Add-ons direkt datenhungrige Werbung, Pop-ups sowie gefährliche Skripte blockiert und Tracker stoppt, ist er nicht nur sicher, sondern auch schnell.

Darüber hinaus bietet Brave out-of-the-box ein HTTPS-Everywhere-Feature. Wenn sich eine Webseite aufgrund der Sicherheitsfeatures quer stellt, könnt ihr diese auch jederzeit deaktivieren.

Brave Private VPN Webbrowser Brave Software

Chromium: Die Open-Source-Alternative

Chromium ist das Open-Source-Projekt und der Browser-Source-Code, welcher vom Chromium Projekt instand gehalten und veröffentlicht wird. Google nutzt diesen Source-Code und fügt Chrome dann noch einige Funktionen wie GoogleUpdate und die Unterstützung nicht freier Codecs wie MP3 und AAC hinzu.

Den aktuellen Nightly-Build von Chromium erhaltet ihr als APK auf der offiziellen Seite des Chromium Projekts. Dabei solltet ihr natürlich auf Abstürze und Probleme gefasst sein. Im Play Store ist der Browser nicht zu finden.

Wie ihr eine APK installiert, erfahrt ihr bei uns.

DuckDuckGo-Browser: Datenschutz mit Feuer

Der DuckDuckGo Browser blockiert standardmäßig Tracker, erzwingt HTTPS-Verbindungen, bietet einen Ein-Klick-Datenschutz-Button (Fire-Button) und verzichtet konsequent auf personalisierte Werbung – ideal für alle, die Wert auf Privatsphäre legen.

© DuckDuckGo / Bearbeitung: GIGA

DuckDuckGo gibt an, keine persönlichen Daten und Suchverläufe zu speichern. Der Browser ist leicht und schnell, was ihn ideal für die Nutzung auf mobilen Geräten macht.

DuckDuckGo Private Browser DuckDuckGo

Firefox: Android-Browser mit Desktop-Synchronisierung und Erweiterungen

Wer Firefox als Standardbrowser auf seinem Desktop-Computer benutzt, für den ist die Android-Variante ebenfalls nicht uninteressant. Denn Firefox unterstützt wie Chrome die Synchronisierung von Lesezeichen, Tabs und Passwörtern – so muss die Android-Variante nicht erst mühevoll eingerichtet werden.

Bilduqelle: Mozilla

Als technischer Unterbau dient, wie auch am großen Rechner, die hauseigene Gecko-Engine. Neben Privatsphäreneinstellungen besitzt Firefox für Android ebenso einen Lese-Modus, über den Artikel für das mobile Betrachten optimiert werden und beispielsweise die Größe der Schrift angepasst wird. Dazu findet ihr hier einen großen Katalog an Add-ons, mit denen ihr ihn erweitern könnt.

Firefox: internet browser Mozilla

Firefox Beta

Ganz ähnlich wie die unterschiedlichen Versionen von Chrome im Play Store, steht auch von Firefox die Beta-Variante, mit der ihr Zugriff auf die neuesten Features der Hosentaschen-Version des Browsers habt, im Play Store zum Download parat.

Firefox Beta for Testers Mozilla

Firefox Devolper Edition & Nightly

Für Entwickler und diejenigen, die bereit sind, die neuesten Entwicklungen an sich selbst auszutesten, gibt es die Developer Edition und die Nightly-Version. Diese findet ihr jedoch nicht im Play Store, sondern nur als APK-Download auf der offiziellen Seite von Mozilla.

Microsoft Edge: Der Windows-Browser für Android

Zwar schlummert unter Microsofts Edge-Version für Android auch die gleiche Basis (Blink Web Engine), die auch bei Chrome zum Einsatz kommt – trotzdem ist Edge auf Smartphones und Tablets kein einfacher Chrome-Klon. Mit der Hub-Ansicht bietet er einige Features, die man vom großen PC-Bruder kennt.

© Microsoft

Gerade für Windows-Nutzer ist die Android-Version von Microsoft Edge interessant: So könnt ihr jederzeit zwischen Smartphone und PC wechseln und dort nahtlos weiter surfen, wo ihr zuletzt bei dem anderen Gerät aufgehört habt. Auch eure Lesezeichen und der Verlauf sind jederzeit von beiden Geräten abrufbar.

Microsoft Edge: KI-Browser Microsoft Corporation

Opera: Android-Browser aus Norwegen

Ebenso mit einer guten Performance und Ladegeschwindigkeit kann Opera punkten. Wie auch Google Chrome und Firefox für Android kommt Opera Handy-Betriebssystem mit einem Synchronisierungs-Feature: Lesezeichen, Passwörter und Ähnliches gleichen sich über euer Opera-Konto ab, sodass ihr den Browser nicht erneut vollständig einrichten müsst. Auch Opera bietet eine Beta-Version im Play Store an, mit der ihr immer die neusten Features ausprobieren könnt.

© Opera

Opera-Browser mit KI Opera

Opera Browser beta mit KI Opera

Opera Mini

Mit der Opera Mini-Version bietet die norwegische Browser-Schmiede darüber hinaus eine Extrawurst für all diejenigen an, die ein sehr begrenztes Datenvolumen in ihrem Tarif haben. Opera Mini lässt eure Internetaufrufe über ihre eigenen Server laufen und passt die Seite dann dementsprechend an. So wird beispielsweise die Auflösung von Bildern reduziert, was euch Datenvolumen spart.

Für Personen mit Datenschutzbedenken ist dieser Browser eher weniger zu empfehlen, denn immerhin gehen alle Suchanfragen und Aufrufe über einen zusätzlichen Server einer privaten Firma.

Webbrowser Opera Mini Opera

Webbrowser Opera Mini Beta Opera

Via-Browser: Klein & auch für ältere Geräte

Mit unter 1 Megabyte bietet sich der winzige Browser gerade zu für ältere und technisch etwas leistungsschwächere Smartphones an. Das heißt aber nicht, dass auch aktuelle Handys von den Vorteilen des Winzlings nicht profitieren können.

Mit integriertem Werbe-, Tracking- und Pop-Up-Blocker, Inkognito-Modus, Speicherfunktion für Webseiten, Nachtmodus, User-Agent-Wechsler und vielen weiteren Funktionen muss sich der Via-Browser auch nicht vor den bekannteren Alternativen verstecken.

Via Browser - Schnell & klein Tu Yafeng

Vivaldi-Browser: Maximale Anpassbarkeit

Vivaldi für Android überzeugt mit einzigartiger Tabverwaltung, anpassbarer Oberfläche, eingebautem Adblocker, Notizfunktion und Synchronisation mit der Desktop-Version. Der Browser richtet sich an Power-User, die maximale Individualisierung suchen.

Der Browser basiert auf Chromium und unterstützt daher viele Chrome-Erweiterungen. Vivaldi legt auch Wert auf Datenschutz und bietet Funktionen wie das Blockieren von Trackern und Werbung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und leistungsstarken Tools ist Vivaldi eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Nutzer.

Vivaldi Browser–Schnell&Sicher Vivaldi Technologies

