Laptop-Schnäppchen: Amazon verkauft Allround-Notebook mit großem Display zum Spitzenpreis

Bei Amazon ist aktuell ein Allround-Notebook mit großem Display vom Hersteller Asus zum stark reduzierten Preis erhältlich. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Das Asus Vivobook 17 weist ein großes 17,3-Zoll-Display, einen Intel Core i7-1355U-Prozessor, 16 GB RAM, eine 512 GB SSD, einen Intel Iris Xe-Grafikchip sowie Windows 11 als Betriebssystem auf und ist aktuell bei Amazon für nur 567,70 Euro statt 799 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

ASUS Vivobook 17 Statt 799 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.07.2025 14:01 Uhr

Was bietet das Vivobook von Asus?

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Großer Bildschirm

Solide Hardware

Gute Ausstattung

Nicht für grafikintensive Anwendungen geeignet

Das IPS-Display des Asus Vivobook weist ein günstiges Screen-to-Body- Verhältnis von 86 Prozent auf, durch das 180-Grad-ErgoLift-Scharnier und die ErgoSense-Tastatur verfügt das Gerät über sehr gute ergonomische Eigenschaften. Die physische Abdeckung der integrierten HD-Webcam und der Antimicrobial-Guard sorgen für eine hohe Privatsphäre und Sicherheit des Notebooks.

Das integrierte AI-Noise-Cancelling trägt zu einer sehr guten Audioqualität bei Videocalls bei, die Fast-Charging-Funktion des Akkus lädt diesen in 49 Minuten um 60 Prozent auf. Für die Konnektivität verfügt das Asus-Notebook über WLAN und Bluetooth.

An Anschlüssen sind an dem Laptop einmal USB 2.0 Typ-A, einmal USB 3.2 Gen 1 Typ-C, zweimal USB 3.2 Gen 1 Typ-A, einmal HDMI 1.4, einmal 3.5 mm Combo-Audio und einmal DC an dem Gerät vorhanden. Weiterhin verfügt das Notebook über über eine HD-Webcam sowie Lautsprecher und Mikrofon.

Für wen lohnt sich das Vivobook von Asus?

Das Asus-Notebook lohnt sich, besonders zum zurzeit günstigen Preis, für alle, die ein Allround-Notebook für die Arbeit und für Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen. Das Gerät verfügt über eine solide Hardware-Ausstattung sowie moderne Schnittstellen und Anschlüsse. Ein weitere Pluspunkt ist sicher das große Display des Vivobook von Asus. Für grafikintensive Anwendungen wie aktuelle Games und Videobearbeitung ist das Laptop allerdings nicht geeignet.

ASUS Vivobook 17 jetzt ab 567,70 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.07.2025 14:01 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

