Windows 11: Dass Microsoft so tief sinken würde, hätte selbst ich nicht erwartet

Microsoft macht unglaubliche Versprechungen.

„Windows-11-PCs sind bis zu 2,3 mal schneller als Windows-10-PCs“, verkündet Microsoft in einem neuen Blogeintrag (Quelle: Microsoft). Doch der Teufel steckt im Detail. Denn wer einen Blick in die Fußnoten wirft, stellt fest: Die Geräte, die Microsoft miteinander vergleicht, könnten kaum verschiedener sein.

Microsoft will, dass ihr auf Windows 11 wechselt

Die Tage von Windows 10 sind gezählt. Zwar sichert Microsoft den Nutzern unter einigen Bedingungen noch ein Jahr längere, mitunter sogar kostenfreie, Updates zu – aber spätestens im Oktober 2026 fällt für Privatnutzer der Update-Hammer.

Entsprechend versucht Microsoft mit allen Mitteln, die Nutzer dazu zu bewegen, endlich auf Windows 11 umzusteigen – und scheut auch vor billigen Tricks nicht zurück. In einem langen Blogeintrag werden die diversen Vorteile des neuen Betriebssystems aufgelistet, darunter mehr Sicherheit durch TPM 2.0, mehr Zugänglichkeitsfunktionen, exklusive KI-Features und mehr Leistung und Effizienz.

Die Änderungen sollen für ein schnelleres Aufwecken von PCs sorgen, die in den Ruhezustand versetzt wurden, schnelleres Webbrowsing ermöglichen und generell für eine verbesserte Performance im direkten Vergleich zu Windows 10 sorgen.

Windows 11 vs. Windows 10: Microsoft kennt keine Scham mehr

Wer sich jedoch einmal anschaut, wie diese Daten für den Leistungsvergleich ermittelt wurden, stellt schnell fest: Microsoft trickst ordentlich, um die Ergebnisse aufzuhübschen. Denn anstatt die gleichen Geräte gegeneinander antreten zu lassen – einmal mit Windows 10 und einmal mit Windows 11 – werden komplett unterschiedliche Laptops miteinander verglichen (Quelle: Microsoft).

In den Geräten mit Windows 10 kommen vorrangig alte CPUs wie der Intel Core i3-6100U zum Einsatz, die inzwischen knapp 10 Jahre auf dem Buckel haben. In den Notebooks mit Windows 11 werkeln deutlich aktuellere Chips wie der Intel Core 7 150U, der Anfang des letzten Jahres an den Start ging. Dass sich die Leistung der Systeme unterscheidet, liegt nicht am Betriebssystem, sondern an der verbauten Hardware der Laptops.

Dieser Schritt ist eine Verzweiflungstat! Ja, grundsätzlich ist Microsofts Statement mit der besseren Performance keine Lüge. Die getesteten Laptops beweisen doch, dass alte Windows-10-Geräte langsamer als neue Windows-11-Systeme sind – wer hätte das gedacht?! Dass dieser Vergleich nicht nur hinkt, sondern regelrecht beschämend ist, weiß Microsoft auch selbst. Sonst wäre der entsprechende Hinweis nicht ganz klein in einer der vielen Fußnoten versteckt. Vielleicht sollte sich der Konzern lieber damit beschäftigen, warum so viele Leute immer noch an Windows 10 festhalten, anstatt absurde Argumente für den Wechsel auf Windows 11 aus dem Hut zu zaubern. Robert Kohlick

