Windows 11 setzt sich nicht durch: Deutsche bevorzugen bewährte Alternative

Windows 11? Nein, danke! Die meisten Deutschen setzen weiterhin auf Windows 10.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Windows 11: Nutzerwachstum kommt wieder ins Stocken

Seit 2022 verteilt Microsoft nun schon offiziell Windows 11 und macht den Nutzern des Vorgängers den Umstieg immer leichter. In den letzten Monaten hat dieses Prozedere anscheinend endlich Früchte getragen. Immer mehr Nutzer sind von Windows 10 auf Windows 11 gewechselt – doch damit ist jetzt anscheinend erstmal wieder Schluss, wie ein Blick auf die aktuellen deutschen Nutzerzahlen von StatCounter zeigt:

In den letzten Monaten kam der Windows-11-Zug wieder ins Rollen, doch jetzt treten die Nutzer auf die Bremse. (© StatCounter)

Im April 2025 setzten 43,17 Prozent aller getrackten Windows-Systeme auf Windows 11. Zum Vergleich: Im Dezember 2024 waren es gerade einmal 31,19 Prozent.

Anzeige

Doch auch wenn die Kurve eindrucksvoll das Nutzerwachstum von Windows 11 in Deutschland illustriert, ist sie auch der Beweis dafür, dass die Deutschen immer noch lieber auf die bewährte Alternative setzen: Windows 10. Zudem ging der Anteil der Nutzer von Windows 10 im Mai 2025 wieder etwas nach oben – von 54,28 Prozent auf 54,8 Prozent. Gleichzeitig sank der Nutzeranteil von Windows 11 von 43,8 Prozent auf 43,17 Prozent ab.

Windows 10 steht kurz vor dem Aus

Auch wenn der kleine Anstieg von Windows 10 für die Verfechter des OS-Lieblings ein Erfolg darstellt, ist nicht mit einer Trendwende zu rechnen. Microsoft hat bereits mehrfach erklärt, dass Windows 10 ab Oktober 2025 keine Sicherheits-Updates mehr bekommt – zumindest nicht gratis. Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte nochmal eine große Umstiegs-Welle die Nutzerverhältnisse zugunsten von Windows 11 verschieben.

Windows 10 steht vor dem Aus! Wer noch keinen Plan hat, was er dann tun soll, schaut sich am besten unser Video an:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.