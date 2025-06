Microsoft macht sich mit Windows über Apple lustig – und trifft voll ins Schwarze

Wenn selbst Microsoft nostalgisch wird, hat Apple vielleicht doch ein bisschen zu tief ins Retro-Regal gegriffen.

Microsoft schießt gegen Apples neues Design für iOS, iPadOS und macOS

Während der diesjährigen WWDC stellte Apple auch seine neuen OS-Versionen für iPhone, iPad und Mac vor: iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 Tahoe. Eine der größten optischen Neuerungen ist dabei das „Material Liquid Glass“-Design, auf das der Konzern besonders stolz zu sein scheint, wie die offizielle Videopräsentation zeigt:

Microsoft erinnert Apple als Windows-Hersteller jedoch in Form eines neckischen Instagram-Posts daran, dass das viel gepriesene „Liquid Glass“-Design verdächtige Ähnlichkeit mit der Design-Sprache von Windows Vista und Windows 7 hat – und ersteres, erschien bereits 2006 auf dem OS-Markt.

Während Apple auf der WWDC 2025 sein revolutionäres „Liquid Glass“-Design als Innovation feierte, dürften in den Büros bei Microsoft vermutlich einige mit den Augen gerollt haben. Die transparenten Fensterrahmen und Glaseffekte der Elemente von iOS 26, iPadOS 26 und vor allem macOS 26 Tahoe erinnern frappierend an das Aero-Design von Windows Vista und Windows 7.

Windows-Veteranen erinnern sich ans alte Design zurück

In den Kommentaren unter dem Post erinnern sich viele mit purer Nostalgie an die alten Windows-Designs. Einige fordern Microsoft auch dazu auf, die transparente Design-Sprache wieder zurückzubringen. Zwar hat Windows 11 viele halbdurchsichtige Elemente, aber so „glasig“ wie damals sieht es heutzutage auf aktuellen PCs und Laptops nicht mehr aus.

Einige Leute erinnern jedoch daran, dass das Aero-Design damals ein echter Performance-Killer sein konnte. Je nach Hardware mussten PC-Nutzer mit Leistungseinbußen rechnen und deaktivierten das Aero-Design deswegen gerne mal. Das Problem dürfte Apple bei seinen neuen Betriebssystemen jedoch hoffentlich nicht mehr haben.