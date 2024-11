Keine Lust auf Windows 11? Microsoft bietet euch eine Lösung – für 28 Euro

Die Tage von Windows 10 sind gezählt. Ab Oktober 2025 gibt es keine Sicherheits-Updates mehr. Spätestens zu dem Zeitpunkt empfiehlt sich also ein Umstieg auf Windows 11. Doch wer weiterhin an Windows 10 festhalten möchte, kann sich bei Microsoft eine Gnadenfrist erkaufen – für 30 US-Dollar im ersten Jahr.

Windows 10 ESU: Microsoft nennt endlich Preis für die Update-Verlängerung

Windows 11 ist nicht jedermanns Sache. Microsoft hat seit dem Release sein aktuelles OS in vielen Punkten verschlimmbessert. Vor allem der massive Anstieg an Werbung für die hauseigenen Microsoft-Produkte geht vielen Leuten gegen den Strich. Kein Wunder also, dass auch heute noch die meisten Nutzer lieber auf Windows 10 setzen.

Das Problem an der Sache: Ab Oktober 2025 veröffentlicht Microsoft keine Sicherheits-Updates mehr für Windows 10. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich also das Sicherheitsrisiko dramatisch, wenn euer Rechner weiterhin ans Internet angeschlossen ist. Wer trotzdem weiterhin Windows 10 nutzen möchte, für den bietet Microsoft nun jedoch noch eine weitere Lösung an – aber die kostet.

Für 30 US-Dollar, umgerechnet rund 28 Euro, könnt ihr euch über das ESU(Erweiterte Sicherheits-Updates)-Programm eine Gnadenfrist von einem Jahr erkaufen. Ihr erhaltet dann also bis zum Oktober 2026 weiterhin Sicherheits-Updates für Windows 10 (Quelle: Windows Blog).

Windows 10: Eine wichtige Frage bleibt offen

Was Microsoft im Blogeintrag nicht verrät, ist, ob Privatkunden nach dem ersten Jahr weiterhin Gebrauch vom ESU-Programm von Windows 10 machen können – gegen weitere Bezahlung versteht sich.

Normalerweise bietet Microsoft die ESU-Lösung für Unternehmen und Organisationen über einen Zeitraum von drei Jahren an. Gut möglich also, dass auch Privatkunden sich drei Jahre lang von Microsoft mit Sicherheits-Updates für Windows 10 versorgen lassen können, wenn sie brav jedes Jahr in ihre Brieftasche greifen. Offen ist auch, ob sich die Gebühr Jahr für Jahr erhöht.

