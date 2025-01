Windows 10 vor dem Aus: Microsoft macht euch den Umstieg aufs neue Windows 11 noch leichter

Microsoft versucht mal wieder, Windows-10-Nutzer zum Umstieg auf Windows 11 zu bewegen. Um den OS-Umzug so sorgenfrei und unkompliziert wie möglich zu gestalten, wird nun direkt das neue Windows 11 24H2 als kostenloses Upgrade angeboten. Mit dieser Strategie will der Konzern die Migration beschleunigen, denn in weniger als einem Jahr läuft die Unterstützung für Windows 10 aus.

Windows 10: Microsoft bietet direktes Upgrade auf Windows 11 24H2 an

Am 14. Oktober 2025 zieht Microsoft den Stecker: Ab diesem Tag wird Windows 10 keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Blöd nur, dass hierzulande auf den meisten Windows-Systemen immer noch Windows 10 läuft. Dabei versucht Microsoft immer wieder, die Nutzer zum Umstieg auf Windows 11 zu ermutigen.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, macht Microsoft seinen Nutzern nun ein neues Angebot: Windows 11 in der Version 24H2 steht jetzt als kostenloses optionales Upgrade für Windows-10-Nutzer zur Verfügung (Quelle: Windows Latest). Das zeigt ein neues Banner, das bei ersten Nutzern im Windows-Update-Menü von Windows 10 zu finden ist. Der Rollout findet Stück für Stück statt. Wer das Banner noch nicht sieht, sollte es in den kommenden Tagen oder Wochen zu sehen bekommen.

Windows-10-Nutzer bekommen ein neues Update-Banner zu sehen. (© Windows Latest)

Zur Einordnung: Bislang mussten Windows-10-Nutzer zuerst Windows 11 23H2 installieren und konnten erst im Anschluss auf Windows 11 24H2 aktualisieren – etwas umständlich.

Windows 11 24H2 ist immer noch eine Software-Baustelle

Was Windows-10-Nutzer vor dem Upgrade auf Windows 11 24H2 wissen sollten: Die aktuelle Version wird immer noch vom Fehlerteufel geplagt. Offiziell meldet Microsoft 13 bekannte Probleme – die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen (Quelle: Microsoft).

Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, wartet noch etwas länger mit dem Upgrade. Ein paar Monate gibt es ja noch Sicherheits-Updates für Windows 10 – also kein Grund, jetzt schon in Panik zu verfallen.

Euch stört an Windows 11 vor allem die ganze Bloatware? Mit Tiny11 ist sie Schnee von gestern! Wie ihr die modifizierte Windows-11-Version installiert, erklären wir euch im Video:

