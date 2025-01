Microsoft schrumpft Surface: Neue Alternative zum iPad Pro im Anmarsch

Microsoft arbeitet offenbar an kleineren Versionen des Surface Pro und Surface Laptop. Mit Bildschirmgrößen von 11 bis 12 Zoll sollen die neuen Geräte besonders leicht und mobil sein – und als iPad-Pro-Alternative durchgehen.

Microsoft: Kompakte Surface-Modelle kommen

Berichten zufolge stellt Microsoft in absehbarer Zukunft neue Surface-Modelle für Privatanwender vor. Die kleineren und leichteren Varianten des Surface Pro und Surface Laptop sind Insidern zufolge ähnlich hochwertig gestaltet wie ihre größeren Pendants. Sie könnten im April oder Mai in den Handel kommen.

Geplant sind unter anderem ein hochauflösendes Touchscreen-Display mit schneller Bildwiederholrate, Unterstützung für Stifteingabe und bei der Pro-Variante noch eine abnehmbare Tastaturabdeckung. Die Zielgruppe? Nutzer, die eine Alternative zu Apples 11-Zoll iPad Pro suchen.

Der kleinere Surface Laptop könnte langfristig die Surface-Laptop-Go-Reihe ablösen. Er soll mit einer beleuchteten Tastatur, einem Metallgehäuse und einer besseren Auflösung punkten. Der Fokus liegt darauf, ein vollwertiges Windows-11-Erlebnis in einem kompakten Format zu bieten.

Die neuen Geräte sind voraussichtlich mit dem Snapdragon X/Plus ausgestattet. Diese Chips sorgen für gute Leistung und lange Akkulaufzeiten – und könnten den Preis angenehm niedrig halten. Bisher ist von 800 bis 900 US-Dollar die Rede.

Neben den Snapdragon-Varianten plant Microsoft auch Intel-basierte Upgrades für bestehende Surface-Geräte, die allerdings für Geschäftskunden gedacht sind:

Surface: Windows 11 in Bestform

Mit dieser neuen Kompaktklasse will Microsoft offenbar zeigen, wie Windows 11 auf portablen Geräten zur Geltung kommt. Langfristig könnten diese Geräte wichtige Bausteine in Microsofts Hardware-Sparte werden – mit Windows 11 in Bestform.

Mehr zum aktuellen Surface Laptop 7 seht ihr im Video:

Microsoft zeigt das Surface Laptop 7

