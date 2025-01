Windows 11: Microsoft versteckt ein neues praktisches Feature vor euch

Immer wieder versorgt Microsoft Windows 11 mit neuen Funktionen – einige davon kriegt ihr jedoch nur zu sehen, wenn ihr sie extra aktiviert. Dazu zählt auch eine neue Quick-Share-Funktion für Dateien, die Microsoft anscheinend noch vor euch geheim halten will.

Windows 11: Neue Quick-Share-Funktion

Mitglieder des Windows-Insider-Programms können schon vor allen anderen Nutzern neue Funktionen und Features ausprobieren – doch selbst in diesen Beta-Versionen sind nicht alle Neuerungen direkt freigeschaltet.

Wie X-Nutzer phantomofearth berichtet, hat er ein neues Quick-Share-Feature in den Untiefen von Windows 11 gefunden, das euch erlaubt, Dateien via Drag&Drop über ein neues Tray-Menü zu teilen. Wie genau das aussieht, zeigt er in einem kurzen Clip:

Über den neuen Tray, der am oberen Bildschirmrand aufploppt, könnt ihr Dateien aus dem Datei-Explorer direkt über Phone-Link an euer Smartphone schicken oder sie beispielsweise über euer Mail-Programm verschicken. Zieht ihr die Datei auf den Auswahlpunkt „More options“, öffnet sich das erweiterte Freigabe-Menü, das Windows-11-Nutzern bereits bekannt sein sollte.

Die neue Drag&Drop-Funktion kommt vor allem Nutzern von Convertibles zugute, die ihr Windows-Gerät vorrangig über den Touchscreen bedienen.

So kommt ihr an die neue Windows-11-Funktion

Wer das neue Feature ausprobieren will, muss sich zuerst fürs Windows-Insider-Programm anmelden und anschließend die Beta-Version 22635.4805 herunterladen und installieren.

Anschließend müsst ihr die aktuelle Version von ViVeTool installieren (bei GitHub anschauen). Im Installationspfad des praktischen Tools öffnet ihr anschließend eine Kommandozeile oder die PowerShell mit Admin-Rechten und nutzt folgenden Befehl: /enable /id:45624564,53397005

Jetzt noch den PC neustarten und die neue Funktion sollte auf eurem Windows-11-System aktiviert sein.

Nicht immer bringt Microsoft neue Funktionen für Windows 11. Manchmal wird die Entwicklung von Features sang- und klanglos eingestellt:

