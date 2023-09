Windows 10/11: Papierkorb öffnen – so geht’s

In Windows 10 oder 11 gibt es einen virtuellen Papierkorb, den ihr auf unterschiedliche Weise öffnet könnt, um gelöschte Dateien wiederherzustellen. Wie das funktioniert, zeigen wir euch hier.

Diese Anleitung basiert auf Windows 10. Die Schritte funktionieren aber auch für Windows 11.

Papierkorb in Windows 10/11 auf dem Desktop finden

Nachdem Windows gestartet ist, seht ihr auf dem Desktop für gewöhnlich das Mülleimer-Symbol. Klickt es doppelt an, um den Papierkorb zu öffnen. Danach könnt ihr per Rechtsklick einzelne Dateien wiederherstellen. Falls der Desktop mit zu vielen Symbolen überladen ist, findet ihr das Symbol unter Umständen nicht. Dann schaut die nächste Methode an.

Dieses Symbol öffnen den Papierkorb in Windows. (Bildquelle: GIGA)

Falls das Mülleimer-Symbol auf eurem Desktop fehlt, könnt ihr es wie folgt anzeigen lassen:

Drückt die Tastenkombination Windows + E , um den Windows-Explorer zu öffnen. Klickt mit der Maus oben in die Adresszeile, um sie zu markieren. Gebt Papierkorb ein und drückt Enter , um den Papierkorb anzuzeigen.

Gebt in der Adresszeile des Windows-Explorers einfach „Papierkorb“ ein und drückt die Enter-Taste. (Bildquelle: GIGA)

Papierkorb mit Ausführen-Fenster öffnen

Dies ist die schnellste Methode für Profis:

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt den Befehl explorer.exe shell:RecycleBinFolder ein und drückt Enter , um den Papierkorb zu öffnen. Der Befehl funktioniert übrigens auch in der Eingabeaufforderung und in der Powershell.

Mit dem Befehl öffnet ihr den Papierkorb über das Ausführen-Fenster. (Bildquelle: GIGA)

Spezialfall: Windows-Papierkorb auf jeweiliger Partition öffnen

Windows speichert auf jeder Festplattenpartition einen eigenen Papierkorb. Diesen könnt ihr mit dem Datei-Manger manuell öffnen. Das funktioniert aber nur, wenn ihr vorher die Systemdateien anzeigen lasst:

Drückt die Tastenkombination Windows + E , um den Windows-Explorer zu öffnen. Klickt oben auf das Menü „Ansicht“ und danach auf den Button „Optionen“, um das Fenster Ordneroptionen zu öffnen. Klickt oben auf den Tab „Ansicht“. Entfernt in der Liste das Häkchen bei „Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)“ und wählt unten die Option „Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen“ aus. Öffnet nun im Windows-Explorer eine beliebige Partition und öffnet den Ordner „$Recycle.Bin“ > „Papierkorb“.

So öffnet ihr den Papierkorb auf der jeweiligen Partition. (Bildquelle: GIGA)

