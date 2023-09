Pixel 8 Pro: Google kann es einfach nicht lassen

Das kann doch kein Zufall sein: Wenige Wochen vor der offiziellen Vorstellung hat Google das Pixel 8 Pro erneut gezeigt – zum dritten Mal in Folge. Neben den erhältlichen Farben wird damit auch ein entscheidendes Ausstattungsmerkmal bestätigt.

Google Facts

Am 4. Oktober wird die Vorstellung der neuen Pixel-Generation erwartet. Google hat zwar nicht verraten, was auf dem Event in New York gezeigt wird. Doch die Präsentation des Pixel 8 und Pixel 8 Pro gilt als sicher. Wer große Überraschungen erwartet, wird aber wohl enttäuscht werden.

Denn zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind in den vergangenen Wochen schon viele Informationen ans Tageslicht gelangt – und zwar von Google selbst. Der US-Konzern behält seine merkwürdige Tradition bei und enthüllt die neue Pixel-Generation bereits Stück für Stück vor der offiziellen Präsentation.

Google zeigt Pixel 8 Pro im 360-Grad-Simulator

Der neueste „Zufall“ dieser Art ereignete sich im 360-Grad-Simulator von Google. Dort können sich interessierte Käufer das Pixel 7 und Pixel 7 Pro von allen Seiten anschauen. Für einen kurzen Augenblick war dort aber auch das Pixel 8 Pro sichtbar.

Der Kurzauftritt im 360-Grad-Simulator hat gleich zwei Info-Häppchen zum Pixel 8 Pro enthüllt. Einerseits die Farben: Google wird sein neuestes Flaggschiff-Smartphone mindestens in Schwarz, Grau und Blau anbieten (Quelle: The Verge). Weitere Farboptionen sind aber denkbar.

Darüber hinaus bestätigt der 360-Grad-Simulator außerdem den Temperatursensor, den das Pixel 8 Pro älteren Gerüchten zufolge besitzen soll. Welche Aufgabe der Sensor erfüllt, ist aber weiter unklar.

Das aktuelle Pixel 7 Pro im Video:

Pixel 8 und Pixel 8 könnten deutlich teurer werden

Was sich aber bereits abzeichnet, sind die Preise der neuen Pixel-Generation. Im Vergleich zum Pixel 7 und Pixel 7 Pro soll es deutlich nach oben gehen. Beim Standardmodell könnten es 849 Euro sein, bei der Pro-Ausführung sogar 1.199 Euro. Das wäre ein Preissprung von 200 bis 300 Euro.

Ob Google wirklich solche Preise aufruft, werden wir dann am 4. Oktober erfahren.

