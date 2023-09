Preisschock beim Pixel 8? Pro-Modell von Google könnte besonders teuer werden

Google wird schon bald mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro zwei neue Top-Smartphones vorstellen, die im Vergleich zu den Vorgängern wohl auch etwas teurer werden dürften. Wie viel teurer, will nun eine Quelle verraten haben. Steigt der Preis aber wirklich so massiv?

Google Facts

Google Pixel 8 und 8 Pro könnten richtig teuer werden

Google hat im vergangenen Jahr für eine echte Überraschung gesorgt. Das Pixel 7 und Pixel 7 Pro (Test) sind im Vergleich zu den Vorgängern nicht teurer geworden, obwohl das Unternehmen die Hard- und Software deutlich verbessert hat. Beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro könnte es anders werden. Die Preise sollen deutlich steigen. Folgende Preise sollen gelten (Quelle: TheTechOutlook):

Google Pixel 8: Ab 874 Euro

Google Pixel 8 Pro: Ab 1.235 Euro

Zum Vergleich die UVP der aktuellen Modelle:

Google Pixel 7: Ab 649 Euro

Google Pixel 7 Pro: Ab 899 Euro

Die geleakten Preise sollen mit einer Mehrwertsteuer von 23 Prozent belegt sein. Entsprechend könnten die Preise mit unserer Mehrwertsteuer von 19 Prozent bei 849 und 1.199 Euro liegen.

Ein so gigantischer Preissprung von 200 und 300 Euro wäre ein echter Schock, wenn Google das wirklich durchziehen würde. Viele erwarten zwar schon eine leichte Preissteigerung von 50 oder 100 Euro je nach Ausführung, aber nicht so viel mehr. Entsprechend solltet ihr die Preise nicht zu ernst nehmen.

Auch andere Experten halten die geleakten Pixel-Preise für viel zu hoch. Damit würden sich Google und die Pixel-Handys ins Abseits schießen und das dürfte im Hinblick auf das kommende iPhone 15 nicht Sinn der Sache sein. So viel besser sollen die neuen Modelle nämlich gar nicht werden, dass eine solche Preisexplosion gerechtfertigt wäre.

Zuletzt hat Google das Pixel Fold vorgestellt:

Ein Monat mit dem Pixel Fold: An einer Stelle zu gut Abonniere uns

auf YouTube

Google-Event steht an

Zu lange werdet ihr mit der Ungewissheit über den Preis des Pixel 8 und Pixel 8 Pro aber nicht leben müssen. Am 4. Oktober werden die neuen Smartphones auf einem Pixel-Event offiziell vorgestellt. Was euch noch erwarten dürfte, verraten wir in diesem Artikel.