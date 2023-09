Pixel-Fans können aufatmen: Google folgt Apple doch nicht

Google wird im Oktober mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro zwei neue Top-Smartphones vorstellen. Vorab sind Gerüchte aufgetaucht, wonach sich Google am iPhone 14 orientieren und eine für viele Menschen unverzichtbare Funktion abschaffen möchte. Eine neue Quelle entkräftet diese Vermutung.

Google Pixel 8 (Pro) mit SIM-Slot

In den letzten Wochen sind viele Gerüchte zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro im Umlauf gewesen. Die meisten versprechen Verbesserungen und steigern so die Vorfreude der Pixel-Fans. Doch es gab auch ein Gerücht, das für Bauchschmerzen gesorgt hat. Angeblich sollte Google beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf einen physischen SIM-Slot verzichten und nur noch auf eSIM setzen. Genau wie es Apple beim iPhone 14 in den USA macht. Dazu kommt es aber nicht (Quelle: 9to5Google).

Demnach will Google dem fragwürdigen Trend noch nicht folgen und so bleibt es dabei, dass das Pixel 8 und Pixel 8 Pro weiterhin mit einem SIM-Slot ausgestattet sind. Genau wie die Vorgänger wird eSIM aber unterstützt, sodass ihr selbst wählen könnt, ob ihr eine physische SIM-Karte einlegen oder komplett auf ein digitales Angebot setzen wollt. Jedem dürfte aber klar sein, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass der SIM-Slot verschwindet.

Die gleiche Quelle enthüllt zudem eine neue Funktion des Pixel 8 Pro. Die Nachtsichtfunktion, die bisher auf Fotos beschränkt ist, wird beim neuen Top-Smartphone auf Videos ausgeweitet. Videos, die ihr bei wenig Licht aufnehmt, dürften so deutlich heller und ansehnlicher werden. Gut möglich, dass Google dafür den Tensor G3 und KI nutzt, um das möglich zu machen. Ob dieses Feature auch auf älteren Pixel-Handys landet, ist nicht bekannt.

Google Pixel 8 (Pro) kommt bald

Google wird das Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit großer Wahrscheinlichkeit am 4. Oktober 2023 vorstellen. Für diesen Tag hat das Unternehmen zumindest zu einem Event eingeladen. Neben den Smartphones dürfte es auch eine neue Pixel Watch 2 geben.

