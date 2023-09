Samsung legt los: Riesiges Software-Update für Galaxy Watch 4 und 5 ist da

Samsung hat mit der Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic auch ein neues Wear-OS-Betriebssystem und eine neue One-UI-Watch-Oberfläche eingeführt. Bereits Anfang Mai wurde bekannt, dass diese Software relativ zügig auf älteren Smartwatches landen soll. Genau das findet ab sofort statt.

Samsung aktualisiert Galaxy Watch 4 und 5

Anfang Mai hat Samsung eine kleine Bombe platzen lassen. Das südkoreanische Unternehmen hat nämlich offiziell angekündigt, dass die älteren Smartwatches Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 ein großes Software-Update auf Wear OS 4 und One UI 5 Watch erhalten werden. Also genau die Software, die mit der Galaxy Watch 6 eingeführt wurde. Nach einer kurzen Beta-Phase beginnt ab sofort der Rollout in der finalen Version. Zunächst in den USA wird das große Software-Update für die beiden Uhren jetzt verteilt (Quelle: SamMobile).

Genau wie bei Smartphones beginnt Samsung meist immer in einer Region und verteilt seine Software-Updates dann kurze Zeit später auch in anderen Ländern. Das dürfte aktuell der Fall sein. Man startet in den USA und schaut, wie gut das Update verläuft. Kurze Zeit später dürften auch andere Länder wie Deutschland folgen. Das Update ist mit 1,7 GB ziemlich groß. Wenn euch die neue Software angeboten wird, solltet ihr die Uhr also komplett aufladen.

Mit Wear OS 4 und One UI 5 Watch werden einige neue Funktionen eingeführt. So wird das Schlaftracking deutlich verbessert, es gibt optimierte Fitnessfunktionen, neue Sicherheitsfunktionen und vieles mehr. Samsung wertet die älteren Uhren deutlich auf und macht Besitzerinnen und Besitzern ein tolles Geschenk.

Im Video könnt ihr euch die neue Software auf der Galaxy Watch 6 (Classic) anschauen:

Samsung vergisst noch ältere Smartwatches nicht

Samsung versorgt aber nicht nur seine aktuelleren Smartwatches mit einem Software-Update, sondern hat auch ein kleines Geschenk für ältere Uhren parat. Im Herbst wird Samsung ein kleines Update für die Galaxy Watch 3 und Galaxy Watch Active 2 veröffentlichen und diesen einige neue Watchfaces der Galaxy Watch 6 spendieren. So haben alle etwas von der neuen Uhr.

