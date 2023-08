Pixel 8: Google soll umstrittene iPhone-Funktion übernehmen

Beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro könnte sich Google an Apple orientieren. Neuen Berichten zufolge sollen die Flaggschiff-Pixel-Handys zumindest teilweise auf einen klassischen SIM-Einschub verzichten. Wie beim iPhone 14 stünden in manchen Regionen nur noch eSIMs zur Verfügung.

Google Pixel 8 (Pro) nur noch mit eSIM?

Im Oktober dürfte Google das Pixel 8 und die Pro-Version vorstellen. Im Vergleich zum Vorgänger soll der Hersteller möglicherweise auf den bekannten SIM-Slot verzichten, wie neue Berichte nahelegen. Stattdessen könnten die Smartphones nur noch auf virtuelle eSIMs setzen. Auf ersten Fotos ist der sonst übliche SIM-Einschub nicht zu erkennen.

Es wird darüber spekuliert, dass Google das Pixel 8 (Pro) zumindest in manchen Regionen nur noch mit eSIM-Funktionalität anbietet (Quelle: Mishaal Rahman bei Twitter). Damit würde sich Google an Apple orientieren. In den USA ist das iPhone 14 schon nicht mehr mit herkömmlichen SIM-Karten zu betreiben. Nutzer sind dort gezwungen, eine eSIM zu verwenden.

Auch wenn sich eSIMs immer stärker durchsetzen, handelt es sich – vom iPhone 14 abgesehen – bislang nur um eine mögliche Alternative. Wenn Smartphones eSIMs unterstützen, dann geschieht das neben klassischen SIM-Karten. Hinzu kommt, dass insbesondere Anbieter von günstigen Smartphone-Tarifen in Deutschland eSIMs gar nicht erst unterstützen – unabhängig davon, ob das Handy mit ihnen umgehen kann.

Was sind die Vor- und Nachteile von eSIMs? Die Antwort gibt es im Video:

Pixel 8 (Pro): Das wissen wir über die Google-Handys

Im Vergleich mit dem Vorgänger sollen sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro über etwas größere Akkus verfügen. Auch wird der Einsatz des Tensor-G3-Prozessors erwartet. Anders als zuvor könnte die Pro-Variante über ein flaches Display verfügen. Die Ultraweitwinkel-Kamera soll 64 statt 12 MP bieten. Möglicherweise arbeitet Google auch an einem „Audio Magic Eraser“, der automatisch unerwünschte Hintergrundgeräusche aus Videos entfernt.

