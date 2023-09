Google belächelt das iPhone 15 – und trifft voll ins Schwarze

Wenn es darum geht, wirklich lustige Kurzfilme zu machen, dann ist Google aktuell ganz oben mit dabei. Kurz vor der Vorstellung des iPhone 15 treffen sich ein iPhone und Pixel-Handy im Spa, um zu entspannen. Für das iPhone eine gute Gelegenheit, um über eine echte Neuheit zu sprechen, über die das Pixel-Handy nur lachen kann.

Google knöpft sich das iPhone 15 vor

Bereits im Juni hat Google mit einigen lustigen Videos über das Zusammentreffen zwischen einem iPhone und Pixel-Handy für Belustigung auf Kosten Apples gesorgt. Jetzt legt Google mit einem neuen Video im Spa nach. Dort haben sich das iPhone und Pixel-Handy getroffen, um vor den anstehenden Events zu entspannen. Das nutzt das iPhone, um sich darüber auszulassen, was die Pixel-Smartphones mittlerweile können und das iPhone nicht.

Während das iPhone wehmütig an die erste Präsentation vor 16 Jahren zurückdenkt, wo Apple riesigen Applaus dafür bekommen hat, als „Slide to unlock“ erstmals demonstriert wurde. Doch die Zeiten werden härter und das iPhone kann einfach nicht mit der Konkurrenz mithalten. So beklagt sich das iPhone darüber, dass das Pixel-Handy unscharfe Fotos nachschärfen, unbekannte Anrufe mit KI beantworten und Nachrichten in Echtzeit übersetzen kann.

Apple hat laut dem iPhone aber eine echte Überraschung für das iPhone 15 geplant: einen USB-C-Anschluss. Darüber kann sich das Pixel-Handy nur wundern und entgegnet, dass das iPhone endlich einen USB-C-Anschluss bekommt? Das bieten Android-Smartphones schon seit Jahren.

Schaut euch das komplette Video hier selbst an:

iPhone und Pixel-Handy treffen sich im Spa

Apple- und Google-Events im Anmarsch

Apple wird seine neuen iPhone-15-Smartphones am 12. September 2023 offiziell vorstellen. Google folgt mit den Pixel-8-Smartphones am 4. Oktober. Auch wenn sich alle Hersteller gern über Apple lustig machen, verkaufen sich die iPhones am besten. Das iPhone 14 Pro Max war mit Abstand das bestverkaufte Smartphone überhaupt. Google taucht mit seinen Pixel-Handys nicht einmal in den Top 10 auf.

