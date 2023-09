Sony Xperia 5 V vorgestellt: Besondere Handykamera macht den Unterschied

Mit dem Xperia 5 V hat Sony gerade ein handliches High-End-Modell vorgestellt, das sich über die Kameras definiert. Zwar fällt die dritte Linse weg, doch die Hauptkamera ist dafür hochwertiger. Auch das OLED-Display und der starke Akku können sich sehen lassen.

Mit Dual-Kamera: Sony enthüllt Xperia 5 V

Bei einem Online-Event hat Sony wie erwartet sein Xperia 5 V vorgestellt. Frühere Berichte rund um die Kamera-Ausstattung haben sich damit bestätigt. Das neue Handy besitzt tatsächlich nicht mehr drei, sondern nur noch zwei rückwärtige Linsen. Dennoch sei mit einer Leistungssteigerung zu rechnen, sagt der Hersteller.

Die Hauptkamera erstellt Bilder mit 48 MP und verfügt über eine optische Bildstabilisierung. Sony setzt hier auf den neuen Exmor-T-Sensor im 1/1,3-Zoll-Format. Dieser soll über seine speziellen Zoom-Fähigkeiten für eine bessere Bildqualität sorgen, als es bei einer Telefotolinse der Fall wäre.

Die zweite Ultraweitwinkel-Kamera und die Selfie-Kamera (jeweils 12 MP) wurden vom Vorgänger übernommen.

Das Xperia 5 V mit 6,1-Zoll-Display. (Bildquelle: Sony

Das längliche OLED-Display des Xperia 5 V kommt auf eine Diagonale von 6,1 Zoll und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Touch-Abtastrate gibt Sony mit 240 Hz an. Bei einem Gewicht von 175 Gramm kommt das relativ kompakte Handy auf Abmessungen von 15,4 x 6,8 x 0,86 cm.

Als Prozessor wird der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 verwendet, ihm stehen 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher zur Seite. Der Speicher ist mit einer microSD-Karte erweiterbar. Eine 3,5-mm-Audiobuchse ist vorhanden.

Wie beim Vorgänger kommt die Kapazität des Akkus auf 5.000 mAh. In einer halben Stunde soll die Batterie mit 30 Watt zur Hälfte geladen sein (Quelle: Sony).

So stellt Sony das Xperia 5 V vor:

Trailer zum Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 5 V für 999 Euro

Sony bietet das Xperia 5 V ab Mitte September für 999 Euro in den Farben Schwarz, Cremeweiß und Blau an. Wer sich bis zum 30. September für das Smartphone entscheidet, bekommt noch die drahtlosen Kopfhörer Sony WH-CH720N im Wert von 99 Euro mit in das Paket gelegt.