Galaxy A05: Samsungs Einsteiger-Handy zündet den Turbo

Nach dem Galaxy A04 bereitet Samsung so langsam den Nachfolger vor. Dieser wird es in sich haben: Beim Galaxy A05 kommt ein deutlich schnellerer Prozessor zum Einsatz, wie jetzt bekannt wurde. In einem anderen Bereich gibt es aber schlechte Nachrichten.

Samsung Galaxy A05 mit besserem Chip

Samsungs Einstiegsklasse ist nicht für eine besonders starke Leistung, sondern eher für günstige Preise bei einer recht ordentlichen Ausstattung bekannt. Jetzt sind einige Details zum kommenden Galaxy A05 ans Licht geraten, die ziemlich erfreulich sind. Demnach wird Samsung mit dem MediaTek Helio G85 einen deutlich leistungsstärkeren Acht-Kern-Prozessor verbauen. Im Vorgänger steckte noch der Helio P35 mit vier Kernen.

Darüber hinaus zeigen Daten der brasilianischen Telekommunikationsbehörde Anatel, dass das Galaxy A05 mit 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein wird. Für manche Kunden sicher etwas enttäuschend ist die Tatsache, dass es sich dennoch nur um ein 4G-Handy handelt (Quelle: SamMobile). Auch der Vorgänger unterstützte kein 5G.

Zum Bildschirm stehen noch keine bestätigten Infos bereit. Es ist aber davon auszugehen, dass das LC-Display über eine Diagonale von 6,5 Zoll und eine Bildwiederholrate von 90 Hz verfügen wird. Frühere Berichte deuten auch auf einen an der Seite angebrachten Fingerabdruckleser hin, ebenso wie auf einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Android 13 mit Samsungs One UI 5.1 dürfte vorinstalliert sein.

Auf der Rückseite wird das Galaxy A05 wohl mit einer Dual-Kamera ausgestattet sein, wovon eine Bilder mit 50 MP ermöglicht. Wie beim Vorgänger könnte der Akku auf eine Kapazität von 5.000 mAh kommen. Aufgeladen wird er per USB-C.

Der Power-Button in Samsung-Handys kann mehr als ihr denkt:

Samsung Galaxy A05: Preis noch unbekannt

Wie viel Samsung für das Galaxy A05 haben möchte, ist noch nicht bekannt. Das Handy dürfte zu einem ähnlichen Preis wie der Vorgänger auf den Markt kommen. Mit einer Vorstellung des Galaxy A05 ist in den nächsten Wochen zu rechnen.

