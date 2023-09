Noom: Kosten & Inhalte für das Abnehm-Programm per App

Wer abnehmen will, bekommt dafür verschiedenste Möglichkeiten. Einen Weg bietet das Programm „Noom“, auf das man per App zugreift. Was kostet „Noom“ und was bekommt man für den Preis?

Noom ist keine Fitness-App, die euch primär an körperlich-sportliche Höchstleistungen führen will, sondern eine Abnehm-App, mit dessen Hilfe ihr eure Ernährung umstellen sollt. Damit das langfristig klappt, benötigt ihr ein Abonnement. So könnt ihr auf alle Inhalte der Noom-App zugreifen.

Was kostet Noom?

Die Kosten für Noom richten sich danach, wie lange ihr das Abonnement im Voraus bucht. Je länger ihr euch binden wollt, umso günstiger wird der Monatspreis rechnerisch. Das sind die aktuellen Noom-Kosten:

Mindest-Laufzeit in Monaten Preis Rechnerischer Preis pro Monat 1 50 € 50 € 2 79 € 39,50 € 3 99 € 33 € 4 109 € 27,25 € 5 114 € 22,80 € 6 119 € 19,83 € 7 124 € 17,71 € 8 129 € 16,13 € 9 139 € 15,44 € 10 149 € 14,90 € 11 159 € 14,45 € 12 164 € 13,66 €

Quelle: Noom.com

Ein kostenloses Probe-Abonnement gibt es nicht. Möchte man zunächst die Funktionen kennenlernen, muss man also das kürzeste Abonnement mit einer Laufzeit von 1 Monat buchen. Das Abo verlängert sich nach Ablauf des gebuchten Zeitraums automatisch. Falls man Noom also nicht weiternutzen will, sollte man rechtzeitig kündigen (Noom ansehen).

Was gibt es bei Noom?

Bevor man sich bei Noom anmeldet, beantwortet man einige Fragen zur eigenen Fitness, dem Alter, dem Gewicht und den Zielen in einem Fragebogen. Eine Auswertung der Antworten wird an eine hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt. Dort findet man auch eine Empfehlung, wie lange man sein Abonnement abschließen sollte. Die Auswertung zeigt zudem, wie viel man im Verlauf des Programms abnehmen kann. Als Richtwert werden 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche angegeben.

Die Noom-App (iOS / Android) bietet dann einen Überblick von Lebensmitteln mit ihrer Kaloriendichte. Anhand der eigenen Angaben kann man sich so seinen eigenen Ernährungsplan zusammenstellen, um möglichst gesund und effektiv abzunehmen. Schritte und andere Aktivitäten sowie, wie viele Gläser Wasser man pro Tag zu sich nimmt, soll man in der App ebenfalls erfassen. Zusätzlich gibt es einige Lektionen zum Nachlesen, mit denen man mehr über das Essverhalten und die Wirkung von Lebensmitteln erfahren soll. Gelesenes wird durch ein Quiz abgefragt. Mit dem Abo bekommt man einen „Noom Guide“ zur Seite gestellt, der per Chat Fragen beantworten und Ratschläge liefern soll.

