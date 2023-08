WhatsApp ändert Gruppenchats: Diese Neuerung betrifft alle Nutzer

WhatsApp arbeitet gerade an einer Änderung für Gruppenchats. In der Beta-Version des Messengers ist eine Funktion aufgetaucht, die das Leben von Neulingen in Chats etwas einfacher macht. Doch auch alle anderen Nutzer sind davon indirekt betroffen.

WhatsApp Facts

WhatsApp: Neulinge sehen in Gruppenchats mehr

Wer einem Gruppenchat bei WhatsApp beitritt, der kennt das Problem: Als neuer Teilnehmer sieht man nicht, was bislang diskutiert worden ist. Nur Nachrichten, die nach dem Beitritt geschrieben werden, lassen sich lesen und beantworten. An diesem Prinzip rüttelt der Messenger jetzt, um Neulingen das Leben etwas einfach zu machen.

In der Beta-Version von WhatsApp für Android ist eine neue Funktion für Gruppen-Admins aufgetaucht. Darüber können sie in Zukunft selbst festlegen, ob Nachrichtenverläufe der letzten 24 Stunden für neue Teilnehmer sichtbar sein sollen oder nicht. Standardmäßig ist die Einstellung deaktiviert. Ob das in der finalen Version von WhatsApp auch so sein wird, lässt sich noch nicht beantworten.

Die Funktion erinnert an andere Plattformen wie Discord. Auch hier lassen sich ältere Nachrichten einsehen, wenn man einem neuen Server beitritt. Anders als bei WhatsApp haben neue Nutzer standardmäßig Zugriff auf ältere Nachrichten.

Laut WhatsApp ist der Nachrichtenverlauf auch für neue Nutzer mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versehen. Das gilt nicht nur für Textnachrichten, sondern auch für Fotos und Videos (Quelle: WABetaInfo).

Auch auf Personen, die sich bereits im Gruppenchat befinden, hat die Änderung indirekt Auswirkungen. Sie müssen damit rechnen, dass ihre neuesten Nachrichten auch von Personen gelesen werden können, die noch nicht Teil des Gruppenchats sind.

Über den Messenger können jetzt auch Videobotschaften verschickt werden:

WhatsApp: Videobotschaften verschicken Abonniere uns

auf YouTube

WhatsApp: Wann erscheint die neue Gruppenchat-Funktion?

Die Funktion ist gerade erst in der Android-Beta aufgetaucht. Wann sie auch in der finalen Version sichtbar sein wird, ist noch unklar. In der iOS-Variante des Messengers steht sie ebenfalls noch nicht zur Verfügung.