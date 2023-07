Sprachnachrichten sind jetzt offiziell von gestern: WhatsApp erlaubt nun auch kurze Videobotschaften, die direkt in der App erstellt werden. Sie dürfen bis zu 60 Sekunden lang sein und erscheinen beim Empfänger in kreisrunder Form. Die Funktion wird gerade in der Android-Beta verteilt, bei iOS müssen sich Nutzer noch gedulden.

WhatsApp schaltet Videonachrichten frei

Schon etwas länger ist bekannt, dass die Entwickler von WhatsApp an einer neuen Funktion für Videobotschaften arbeiten. Erstmals wurde sie Mitte Juni entdeckt. Jetzt hat WhatsApp damit begonnen, die Betaversion der Android-App flächendeckend mit den neuen Videonachrichten auszustatten.

Die Videobotschaften selbst sind schnell erklärt: Es handelt sich im Grunde um eine Video-Variante der allseits bekannten Sprachnachrichten. Sie können direkt im Messenger aufgenommen und anschließend verschickt werden. Eine wichtige Einschränkung betrifft die Länge, denn Videos dürfen nur maximal 60 Sekunden lang sein.

Beim Empfänger werden Videonachrichten nicht wie sonst bei Videos üblich in einem Rechteck dargestellt, sondern als Kreis angezeigt. Beim Erstellen der Videos sollten Nutzer entsprechend darauf achten, sich möglichst mittig zu filmen. Wie lang die Videos sind, lässt sich an einem Fortschrittsbalken erkennen, der um das Video selbst platziert ist.

Um eine Videobotschaft aufzunehmen, wird das Mikrofon-Symbol im Chat etwas länger gedrückt. Wie bei Sprachnachrichten können Nutzer das Video ansehen, bevor sie es versenden.

Tipps und Tricks zu Sprachnachrichten seht ihr im Video:

WhatsApp: Wann erscheinen Videonachrichten für alle?

Bislang ist die Funktion nur in der Betaversion der Android-App aufgetaucht (Quelle: Caschys Blog). Lange dürfte es jetzt nicht mehr dauern, bis sie auch in der finalen Variante zu finden sein wird. Unter iOS könnte hingegen noch etwas Zeit vergehen, bis sich auch hier Videobotschaften erstellen und versenden lassen.

