Seit Wochen wird darüber spekuliert, wann Samsung mit dem Test von Android 14 und One UI 6.0 beginnt. Nun soll ausgerechnet der deutsche Support verraten haben, dass die Testphase schon in wenigen Tagen starten soll. Das gilt überraschenderweise nicht nur für die Galaxy-S23-Smartphones, sondern auch ausgewählte Mittelklasse-Handys.

Samsung startet Android-14-Beta im August

Eigentlich wurde erwartet, dass Samsung den Beta-Test von Android 14 mit One UI 6.0 schon im Juli startet und diesen vielleicht im Rahmen der Präsentation der neuen Falt-Handys ankündigt. Daraus wurde bekanntermaßen nichts. Doch der deutsche Support soll laut SamMobile konkrete Termine für den Start des Beta-Tests veröffentlicht haben.

Demnach soll der Zeitplan in Deutschland wie folgt aussehen:

2. August 2023: Samsung Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra

9. August 2023: Samsung Galaxy A54 und A34

Samsung will also nicht nur Anfang August mit den aktuellen Top-Smartphones loslegen, sondern auch direkt eine Woche später mit der Mittelklasse starten. Es spricht also wie vermutet alles dafür, dass Samsung die Android-14-Updates mit One UI 6.0 für möglichst viele Smartphones gleichzeitig verteilen möchte.

Es handelt sich wohlgemerkt nur um einen Beta-Test, an dem ihr teilnehmen könnt, aber nicht müsst. Besonders wenn ihr auf euer Smartphone angewiesen seid, solltet ihr zumindest die erste Beta-Version überspringen, da dort die meisten Fehler in der Software enthalten sein dürften. Die Testphase von neuen Android-Versionen dauert bei Samsung immer einige Wochen. Google hat Android 14 noch nicht einmal final fertiggestellt. Aber sobald das passiert, könnte Samsung kurz darauf ebenfalls finale Updates veröffentlichen.

Bis dahin könnt ihr euer Samsung-Smartphone optimieren:

Teilnehmen am Beta-Test von Samsung

Die Teilnahme am Beta-Test von Android 14 und One UI 6.0 mit einem kompatiblen Samsung-Handy ist ganz einfach. Sobald der Beta-Test offiziell in Deutschland gestartet wurde, müsst ihr nur auf das dann auftauchende Banner in der Samsung-Members-App klicken, die auf jedem Galaxy-Gerät vorinstalliert ist. Danach erhaltet ihr das Update direkt auf euer Handy. Sobald das möglich sein wird, werden wir euch informieren.

