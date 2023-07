Die UNESCO hat empfohlen, Smartphones aus Schulen fernzuhalten, um die Bildung nicht zu gefährden. Die UN-Agentur für Bildung, Wissenschaft und Kultur argumentiert, dass der Einsatz von Handys im Unterricht zu Ablenkungen führt und die Konzentration der Schüler beeinträchtigt wird.

UNESCO fordert Handy-Verbot in Schulen

In ihrem neuen Global Education Monitoring Report empfiehlt die Sonderorganisation der Vereinten Nationen, dass Smartphones aus Schulen verbannt werden sollten. Handy würden ablenken und so die Konzentration der Schüler stören. Durch ein Verbot würden Kinder auch besser vor Cybermobbing geschützt, so die Argumentation.

Eine hohe Nutzungsdauer von Smartphones wird von der UNESCO mit schlechteren schulischen Leistungen und einer Beeinträchtigung der emotionalen Stabilität der Schüler in Verbindung gebracht. Weiter betont die Organisation, dass Bildung menschenzentriert bleiben müsse und digitale Techniken, einschließlich KI, nicht die persönliche Interaktion mit Lehrern ersetzen könne. Der Einsatz solcher Technologien werde insgesamt überschätzt. Die positiven Auswirkungen auf die Lernergebnisse seien nicht so bedeutend, wie allgemein angenommen.

Die UNESCO fordert Staaten auf, klare Ziele und Grundsätze für den Einsatz digitaler Technik im Bildungswesen festzulegen und sicherzustellen, dass diese Technologien keinen Schaden anrichten – sei es für die Gesundheit der Schüler, die Demokratie oder die Privatsphäre. Besonderes Augenmerk legt die Organisation auch auf die ungleiche Verteilung digitaler Technik weltweit, da viele ärmere Menschen weiterhin von ihr ausgeschlossen sind (Quelle: UNESCO).

Handys in Schulen: Deutschland uneinheitlich

In Deutschland gibt es kein einheitliches Handy-Verbot an Schulen, aber einige erlauben das temporäre Einsammeln von Handys vor dem Unterricht, um Ablenkungen zu minimieren. Dass es auch anders gehen kann, zeigen die Nachbarländer Frankreich und Niederlande. In Frankreich besteht seit 2018 ein generelles Handy-Verbot an Schulen, in den Niederlanden bereits seit 2014.

