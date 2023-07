Samsung hat kürzlich mit dem Galaxy F54 ein Mittelklasse-Smartphone vorgestellt, welche als Alternative zum Galaxy A54 auftritt. Nun wurde bekannt, dass mit dem Galaxy F34 eine günstigere Variante auf den Markt kommt, die in vielen Punkten technisch keine Abstriche macht. Besonders nicht beim riesigen Akku.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy F34 kommt

Anfang Juni 2023 hat Samsung das Galaxy F54 mit dem riesigen 6.000-mAh-Akku vorgestellt. Das Handys ist preislich in der oberen Mittelklasse angesiedelt und für viele damit einfach zu teuer. Jetzt soll mit dem Galaxy F34 eine günstigere Variante auf den Markt kommen, die technisch nur wenige Abstriche macht. Das Display soll mit 6,5 Zoll zwar etwas kleiner ausfallen, arbeitet aber auch hier mit 120 Hz. Samsung soll mit dem Exynos 1280 einen etwas schwächeren Prozessor verbauen, der aber trotzdem von 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher unterstützt wird (Quelle: Yogesh Brar). Das dürfte für den Alltag locker reichen.

So wird das Samsung Galaxy F34 aussehen (Bildquelle: Samsung/GSMArena

Die Kamera des Samsung Galaxy F34 soll zwar „nur“ mit 50 MP statt 108 MP wie beim F54 auflösen, ist aber auch hier optisch bildstabilisert und soll anständige Fotos machen. Es soll zudem die gleiche Ultraweitwinkelkamera geben. An der Front soll eine 10-MP-Kamera zum Einsatz kommen, die nicht in einer Punch Hole integriert ist, sondern über eine Kerbe im Display realisiert wird. Optisch also ein kleiner Nachteil beim günstigeren Modell.

Das Highlight wird aber definitiv der 6.000-mAh-Akku, den Samsung im Galaxy F34 integrieren will. Dieser lädt zwar weiterhin nur mit 25 Watt, soll aber für eine ziemlich lange Laufzeit sorgen. Auch hier gewährt Samsung vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Ausgeliefert wird mit Android 13, sodass Käuferinnen und Käufer bis Android 17 abgesichert sind.

Wenn ihr ein Samsung-Handy besitzt, könnt ihr es so besser machen:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Neues Samsung-Handy vorerst nur für Indien

Das Samsung Galaxy F34 soll umgerechnet nur 220 Euro kosten. Das Galaxy F54 kommt auf umgerechnet 340 Euro. Bisher ist der Marktstart nur in Indien vorgesehen. Dort soll das neue Modell im August erscheinen. Ob es jemals nach Europa kommt, bleibt offen. Mit dem großen Akku dürfte es hier durchaus für Interesse sorgen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.